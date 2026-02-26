Eine undankbare Aufgabe steht der SG Westerburg bevor: Am Sonntag muss der Tabellenachte beim abgeschlagenen Schlusslicht SG Ahrbach ran, das sich am Mittwochabend trotz der 1:3-Niederlage im Nachholspiel gegen den TuS Montabaur verbessert zeigte.
Lesezeit 2 Minuten
Manchmal sendet eine Mannschaft auch bei Niederlagen positive Signale aus. So präsentierte sich die SG Ahrbach/Heiligenroth/Girod am Mittwochabend bei der 1:3-Derbyniederlage im Nachholspiel der Fußball-Bezirksliga Ost gegen den TuS Montabaur beileibe nicht wie ein abgeschlagenes Schlusslicht, das sich schon in der Frühphase der Rückrunde aufgegeben hat und nur noch alles über sich ergehen lässt.