Ahrbach empfängt Westerburg Remark hofft auf möglichst schnellen „Aha-Effekt“ Stefan Nink 26.02.2026, 12:00 Uhr

i Engagiert an der Linie - so präsentierte sich Thomas Remark bei seinem Einstand als Trainer der SG Ahrbach. Kurz nach der Pause musste er beim 1:3 gegen den Tus Montabaur allerdings seinen Platz verlassen, weil er Gelb-Rot sah. Marco Rosbach

Eine undankbare Aufgabe steht der SG Westerburg bevor: Am Sonntag muss der Tabellenachte beim abgeschlagenen Schlusslicht SG Ahrbach ran, das sich am Mittwochabend trotz der 1:3-Niederlage im Nachholspiel gegen den TuS Montabaur verbessert zeigte.

Manchmal sendet eine Mannschaft auch bei Niederlagen positive Signale aus. So präsentierte sich die SG Ahrbach/Heiligenroth/Girod am Mittwochabend bei der 1:3-Derbyniederlage im Nachholspiel der Fußball-Bezirksliga Ost gegen den TuS Montabaur beileibe nicht wie ein abgeschlagenes Schlusslicht, das sich schon in der Frühphase der Rückrunde aufgegeben hat und nur noch alles über sich ergehen lässt.







Artikel teilen

Artikel teilen