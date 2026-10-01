Ansage für Hundsangens Gegner
Reitz will gegen Montabaur „Vollgasfußball“ sehen
Weiß, was er gegen den TuS Montabaur von seiner Mannschaft sehen will: Hundsangens Trainer Maximilian Reitz.
Weiß, was er gegen den TuS Montabaur von seiner Mannschaft sehen will: Hundsangens Trainer Maximilian Reitz.
Horst Wengenroth

Die SG Hundsangen zählt in der Bezirksliga Ost zwar zu den gehobenen Adressen. Doch erneut drohen die Kombinierten der Musik hinterherlaufen zu müssen. Da muss gegen den Tabellenzweiten TuS Montabaur ein Sieg her.      

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Nach dem nach wie vor gänzlich ungeschorenen VfB Wissen weist der TuS Montabaur in der Fußball-Bezirksliga Ost die längste Siegesserie auf. Nach der 0:4-Schlappe zum Einstieg in die Runde beim Aufsteiger SG Rennerod/Emmerichenhain/Seck/Irmtraut zeigt die Kurve der Schusterstädter steil bergauf.
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