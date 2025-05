Der Weg zum Verbleib in der Bezirksliga Ost ist steinig. Diese Erfahrung macht derzeit die TuS Burgschwalbach nach der neuerlichen 0:3 (0:1)-Niederlage gegen die SG Ahrbach/Heiligenroth/Girod.

Vor Spielbeginn stellte sich die Frage, welche Mannschaft mit der personellen Situation besser zurecht kommen würde. Auf Burgschwalbacher Seite konnten die fehlenden Stützen Janosch Lauter, Fabian Haas und Robin Weilnau nicht adäquat ersetzt werden. Bei den Kombinierten, die im Falle einer Niederlage punktgleich auf dem ersten Abstiegsplatz gelandet wären, wurden die Ausfälle von Sebastian Görg und Emre Sayan im Kollektiv aufgefangen. „Wir haben noch drei Endspiele vor der Brust“, schickte Zvonko Juranovic seine SG mit einer klaren Vorgabe in die Partie bei den heimstarken Burgschwalbachern.

Der Aufgabe einfach nicht gewachsen

Nach nervösem Beginn war zu erkennen, dass die Kombinierten aus Ruppach-Goldhausen, Heiligenroth und Girod mannschaftlich kompakter wirkten, während bei der Heimelf Spieler aus der B-Liga-Reserve und teils unerfahrene Nachwuchskräfte in der Startelf standen, die der Aufgabe einfach nicht gewachsen waren. Die TuS hatte so Schwierigkeiten, zweite Bälle zu bekommen sowie für einen ordentlichen Spielaufbau zu sorgen. Da hatten die Gäste deutlich mehr vom Spiel, ohne sich wirklich große Möglichkeiten zu erspielen. Lediglich Jan-Christian Weber mit einem abgefälschten Schuss (12) sowie Marvin Krebs per Kopfball (32.) brachten das von Sören Müller gehütete Burgschwalbacher Gehäuse in Bedrängnis.

Die SG kam zu einigen Ecken und Freistößen, welche die TuS-Deckung mit Arbeit versorgten. Der junge Nabil Hassoun leistete sich dann auf Burgschwalbacher Seite einen schwerwiegenden Ballverlust, den der Gegner eiskalt ausnutzte. Markus Rausch bereitete für Tim Kuhn zum 0:1 entscheidend vor (42.).

„Wir dürfen auf keinen Fall schnell ein zweites Tor kassieren. Dann haben wir noch eine Chance“, hatte Walter Reitz in der Kabine seinen Jungs mit auf den weiteren Weg gegeben. Doch es sollte anders kommen. Nach erneut unsauberer Spieleröffnung baute Mert Korkmaz per Flachschuss ins lange Eck die SG-Führung aus (48.).

Ein Doppelwechsel bei der TuS erhöhte nochmals die Energie. Bei den Gästen ließen nach intensiver erster Halbzeit bei sommerlichen Temperaturen etwas die Kräfte nach. Die SG lauerte verstärkt auf Umschaltmomente. Die Gastgeber gaben sich trotz spielerischer Defizite noch nicht geschlagen. Michael Bartels schoss aus 16 Metern drüber (53.), A-Junior Karol Altenhofen wurde in letzter Instanz geblockt (60.). Dann verhinderte der kaum beschäftigte Julian Schmitz im Ahrbacher Kasten, dass es am Stellweg tatsächlich noch einmal spannend wurde. Nach dem starken Abschluss Julian Ohlemachers hielt er mit einem Reflex sein Tor sauber (66.). Ein Kopfball Simon Biebrichers landete neben dem Tor (76.).

Gegen Spielende wurden die Aktionen der Einheimischen zunehmend hektischer. Die Gäste feierten nach einem seriösen Auftritt ihren zweiten Auswärtssieg und setzten in der Nachspielzeit noch einen drauf. Tim Kuhn beseitigte mit seinem zweiten Treffer auf Einladung von TuS-Keeper Sören Müller die letzten Zweifel am verdienten SG-Erfolg (90.+5).

„Das 2:0 direkt nach der Pause hat uns natürlich in die Karten gespielt.“

Ahrbachs Trainer Zvonko Juranovic klang nach dem Abpfiff erleichtert

„Meine Mannschaft hat gezeigt, worum es im Abstiegskampf geht. Das 2:0 direkt nach der Pause hat uns natürlich in die Karten gespielt. Auch in der Höhe war der Sieg verdient“, klang Zvonko Juranovic bei der SG erleichtert.“ „Heute konnten wir unsere Ausfälle nicht gleichwertig ersetzen. Im ersten Abschnitt fehlten uns die geeigneten Mittel. Danach waren wir bemüht, ohne fußballerische Akzente reicht es dann einfach nicht“, steckt Walter Reitz mit seiner Mannschaft wieder mitten im Abstiegskampf.

TuS Burgschwalbach – SG Ahrbach/H./G. 0:3 (0:1)

TuS Burgschwalbach: Müller – N. Goliasch, T. Goliasch, Hassoun (46. N. Biebricher), S. Biebricher – Bartels, Schramm – Aydogdu (68. Sylla), Krugel – E. Biebricher (46. Altenhofen), Ohlemacher.

SG Ahrbach/Heiligenroth/Girod: Schmitz – Weber, Laux, Kap, Schmidt – Krebs, Amelong (54. Murati) – Korkmaz (86. Conde) – Sturm (83. Muth), Kuhn, Rausch (77. Spohr).

Schiedsrichter: Markus Robert Pfitzmaier (Weitersburg).

Tore: 0:1 Tim Kuhn (42.), 0:2 Mert Korkmaz (48.), 0:3 Tim Kuhn (90.+5.).

Zuschauer: 100.