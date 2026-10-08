Nach dem ersten Dämpfer der Saison schickt sich der VfB Wissen im Ringen um die postwendende Rückkehr in die Rheinlandliga an, im Ww/Sieg-Derby gegen die unbekümmerte SG Weitefeld eine neue Serie zu starten.
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Wie hat Top-Favorit VfB Wissen die erste Niederlage der Saison (2:5 beim TuS Asbach) weggesteckt? Das kann am Samstag ab 17 Uhr im Dr. Grosse-Sieg-Stadion beim Lokalduell mit dem starken Aufsteiger SG Weitefeld-Langenbach/Friedewald/Nauroth/Mörlen/Norken begutachtet werden.