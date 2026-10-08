SG Weitefeld beim VfB Wissen Reifeprüfung statt Kaninchen-vor-der-Schlange-Spiel Stefan Nink 08.10.2026, 17:00 Uhr

i Im Rheinlandokal unterlagen Sascha Cichowlas (in Blau) und seine SG Weitefeld dem VfB Wissen und Tom Zehler (in Weiß). In den kommenden Wochen wird Zehler dem VfB aber nicht zur Verfügung stehen, dieser weilt im Zuge seines Auslandssemesters in den USA. Manfred Böhmer/balu

Nach dem ersten Dämpfer der Saison schickt sich der VfB Wissen im Ringen um die postwendende Rückkehr in die Rheinlandliga an, im Ww/Sieg-Derby gegen die unbekümmerte SG Weitefeld eine neue Serie zu starten.

Wie hat Top-Favorit VfB Wissen die erste Niederlage der Saison (2:5 beim TuS Asbach) weggesteckt? Das kann am Samstag ab 17 Uhr im Dr. Grosse-Sieg-Stadion beim Lokalduell mit dem starken Aufsteiger SG Weitefeld-Langenbach/Friedewald/Nauroth/Mörlen/Norken begutachtet werden.







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