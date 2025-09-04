Drei Mannschaften führen mit zehn Punkten das Klassement der Fußball-Bezirksliga Ost an. Zwei davon treffen direkt aufeinander, wenn der Erste Westerburg den Dritten Hundsangen empfängt. Für den Zweiten Lautzert geht’s zum Vierten nach Betzdorf.

Am Flürchen in Höhr-Grenzhausen wird am Freitagabend der fünfte Spieltag der Bezirksliga Ost eröffnet. Top-Spiele steigen am Samstag in Gemünden und am Sonntag in Betzdorf.

Spfr Höhr-Grenzhausen – FC Borussia Niederroßbach (Fr., 19.30 Uhr). Der Saisonstart beider Teams lief unterschiedlich. Während die Sportfreunde nach vier Spielen mit einem Zähler bescheiden dastehen, hat Niederroßbach drei Siege geholt. „Niederroßbach hat eine sehr starke Truppe, wir wissen, was auf uns zukommt“, erklärt der Höhrer Trainer Almir Ademi. „Die Grundtugenden sind für uns enorm wichtig nach unserem Auftakt. Das ist die Basis, um wieder in die Spur zu finden. Wir müssen uns alles hart erarbeiten und wollen als Mannschaft zusammenstehen. Wir wollen zu Hause die ersten Punkte für unsere Fans einfahren“, betont er.

Sein Gegenüber Metin Kilic will „den nächsten Sieg einfahren und die Stimmung weiter positiv halten“. Höhr habe eine gute Mannschaft, welche aktuell unter ihrem Wert punkte, so der Niederroßbacher Trainer. „Sie können kicken und haben zuletzt Moral bewiesen. Sie stehen natürlich mächtig unter Druck, da sie langsam punkten müssen“, erklärt er. „In dieser Saison gibt es keine leichten Spiele, wir sind motiviert und bereit. Neben den Langzeitverletzten steht hinter zwei Spielern ein Fragezeichen. Wir haben aber einen großen Kader, in dem jeder die Berechtigung hat, von Anfang an zu spielen“, betont Kilic.

TuS Asbach – SG Malberg/Elkenroth/Rosenheim/Kausen (Sa., 15.30 Uhr). Mit dem Start in die Runde ist TuS-Trainer Simone Floris zufrieden. „Wir haben aber noch Luft nach oben und dürfen vorne nicht so viele Bälle leichtfertig verlieren“, benennt der Coach neben der Chancenverwertung die dringlichsten Baustellen. Dass er statt langer Bälle einen geduldigen, durchdachten Spielaufbau bevorzugt, sticht bei der Beobachtung der Asbacher Auftritte ins Auge. Wir haben unser Spiel umgestellt und verfolgen einen Plan“, sagt Simone zu seiner „Philosophie“, das spielerische Element in den Vordergrund zu rücken. Bis auf Innenverteidiger Nico Herrmann, der bei der 2:3-Niederlage in Niederroßbach mit einer Gehirnerschütterung raus musste, steht dem Tus wohl der komplette Kader zur Verfügung. Die Malberger schätzt Floris als gut aufgestelltes Team ein, das über viel Rheinlandliga-Erfahrung verfüge. „Sie kommen nicht nach Asbach, um uns nur Hallo zu sagen“, rechnet Floris mit Kombinierten, die unweit der Landesgrenze auf Sieg spielen.

i Genau Maß nehmen wollen die Asbacher (in Rot, hier beim 2:3 in Niederroßbach), wenn es am Samstag gegen die SG Malberg geht. Horst Wengenroth. Photo: (c) Horst Wengenroth 2025

Das bestätigt SG-Trainer Florian Hammel. „Wir müssen an die souveräne Leistung vom 3:0 gegen Windhagen anknüpfen“, erwartet Hammel Konstanz gegen die Asbacher, bei denen mit dem zweitligaerfahrenen Daniel Buballa ein langjähriger Bekannter Hammels den Takt im defensiven Mittelfeld angibt. „Das wird eine schwierige Aufgabe, bei der wir auf uns schauen. Wir müssen weiter Männerfußball spielen.“ Verzichten müssen die Vierer-Kombinierten weiterhin auf Luke Jung (Muskelfaserriss im Oberschenkel) und Jannik Weller (Bänderdehnung im Fuß).

SG Westerburg/Gemünden/Willmenrod – SG Hundsangen/Steinefrenz-Weroth (Sa., 16 Uhr, in Gemünden). Für genügend Brisanz ist beim Top-Spiel des Ersten mit dem punktgleichen Dritten gesorgt, denn Thomas Schäfer kehrt an seine alte Wirkungsstätte zurück und kommt nun als Gegner. „Das ist für mich natürlich ein besonderes Spiel. Da ruhen die Freundschaften für 90 Minuten“, will Schäfer an das jüngste 3:2 gegen Betzdorf anknüpfen und sich in der Spitzengruppe festsetzen. „Ich habe mich dieser Tage persönlich vom Zustand des Rasens überzeugt und finde es nur schade, dass das Spiel nicht auf einem Top-Platz ausgetragen wird“, sagt Schäfer. „Aber damit müssen wir zurechtkommen.“ Er erwartet wieder eine leidenschaftliche Vorstellung seiner Schützlinge, die ein weiteres Ausrufezeichen zu setzen gedenkt.

Christian Hartmann sah nach dem in der Westerburger Historie besonderen 8:4 beim FC Kosova über die beiden unnötigen finalen Gegentore nach Eckbällen hinweg und freut sich auf das Duell mit dem Ex-Trainer. „Es treffen zwei spielstarke Mannschaften aufeinander, aber in Gemünden sind andere Komponenten wie Energie, Leidenschaft oder das Erobern zweiter Bälle gefragt. Zudem kann dort die Atmosphäre speziell und zum Hexenkessel werden.“ Auch Hartmann hat selbstverständlich einen Dreier fest im Visier. „Auf unserem Konto sollen am Samstag gegen 18 Uhr 13 Punkte stehen.“

i Die Ahrbacher um Keeper Julian Schmitz hatten am Mittwochabend beim 1:7 im Rheinlandpokal gegen die Spfr Eisbachtal einen schweren Stand. Marco Rosbach

SG Herschbach/Girkenroth/Salz – SG Ahrbach/Heiligenroth/Girod (Sa., 17 Uhr, in Girkenroth). „Ich glaube, dass Ahrbach sich den Start in die Saison anders vorgestellt hat. Unter Zugzwang sind sie nicht, dafür ist es noch ein bisschen früh in der Saison“, erklärt Herschbachs Trainer Dirk Hannappel. „Unser Auftritt am Wochenende in Malberg hat mir in Sachen Zweikampfführung überhaupt nicht gefallen. Die ersten 30 Minuten waren okay, danach kamen wir gar nicht mehr in die Zweikämpfe“, erinnert er sich zurück. „Wir müssen gegen Ahrbach ein ganz anderes Verhalten an den Tag legen, wenn wir punkten wollen. Wir freuen uns auf das erste richtige Derby in dieser Saison“, betont Hannappel.

„Ich sehe uns auf einem guten Weg, endlich den ersten Dreier in dieser Saison zu landen“, erklärt Hannappels Gegenüber Zvonko Juranovic. „Dafür müssen wir aber noch gieriger werden und noch mehr den Willen zeigen, dass wir gewinnen wollen. Das erwarte ich von meiner Mannschaft“, betont er. „Ich schätze Herschbach als starke Heim-Mannschaft ein, vor allem jetzt am Kirmes-Wochenende wollen sie mit Sicherheit punkten. Wir haben nichts zu verschenken und brauchen dringend die Punkte“, so Ahrbachs Trainer Juranovic. Einzig Markus Rausch wird am Wochenende fehlen.

TuS Montabaur - SG St. Katharinen-Vettelschoß (So., 14.30 Uhr). Die SG stellt sich auf starke Kreisstädter ein, die jüngst um ein Haar bei der hoch gehandelten SG Lautzert gewonnen hätten. Trainer Christoph Binot muss im Mons-Tabor-Stadion auf seinen gesperrten Kapitän Florian Luther (Gelb-Rot) und Luke Steinebach verzichten. Dafür steht der von der U21 des 1. FC Kaiserslautern gekommene Paul Petker wieder zur Verfügung.

Nachgelegt haben auch die Schusterstädter mit dem Bosnier Kristian Pejic (zuletzt HNK Gruden). Mit ihm und Co-Käptain Silas Endlein ist der Kader des TuS wieder etwas breiter aufgestellt. „St. Katharinen ist eine junge, willige und kampfstarke Truppe, die über mannschaftliche Geschlossenheit kommt und mit Neuzugang Lirijon Krasniqi von der SG Neitersen einen torgefährlichen Offensivspieler dazubekommen hat“, so Trainer Markus Kluger. „Wir wollen an die guten Leistungen gegen die Topteams aus Hundsangen und Berod anknüpfen und gegen den Tabellennachbarn punkten.“

i Starker Auftritt: Der SV Windhagen (in Weiß) verlangte Titelverteidiger FV Engers im Pokal alles ab. Jetzt muss das Team von Enes Özbek wieder auf Liga-Alltag umschalten. Heinz-Werner Lamberz

SV Windhagen - FC Kosova Montabaur (So., 14.30 Uhr). „Die Mannschaft hat sich die Unterstützung der Fans in den letzten Wochen redlich verdient“, erklärt Windhagens Trainer Enes Özbek nach dem Pokal-Aus gegen den Oberligisten und Titelverteidiger FV Engers. Dort kämpfte sich sein Team bis in die Verlängerung, musste sich dann aber geschlagen geben. „Wir müssen im Ligaalltag gegen Montabaur an unsere Leistung anknüpfen. Ich möchte die Windhagener Zuschauer alle herzlich am Sonntag zum Heimspiel einladen“, so Özbek.

Der Montabaurer Co-Trainer Mesut Karadeniz erinnert sich an das Spiel gegen Westerburg zurück: „Gegen Westerburg haben wir acht Tore kassiert. Alle acht waren individuelle Fehler, daher waren wir sehr enttäuscht nach dem Spiel“. Gegen Windhagen soll es anders aussehen. „Windhagen ist auch ein Aufsteiger. Die fünf Punkte, die sie haben, hätten wir jetzt auch gerne auf unserem Konto. Das ist ein unbequemer Gegner, ich erwarte einen heißen Tanz mit vielen Karten“, erklärt Karadeniz. „Wir müssen in Windhagen jetzt den Bock umstoßen und zumindest den ersten Punkt mitnehmen“, so der Co-Trainer.

TuS Burgschwalbach – SG Müschenbach/Hachenburg (So., 15 Uhr). Bei der TuS geht der Trend nach oben. Trainer Timo Wimmer sprach nach dem 1:1 in Vettelschoß von zwei verschenkten Punkten. „Die Ausbeute war zu gering. Wir haben vier, fünf dicke Dinger liegen gelassen.“ Die SG hat Wimmer schon unter die Lupe genommen. „Da hat sich mit dem neuen Trainer fußballerisch etwas verändert.“ Wimmer sah eine robuste Mannschaft. „Es heißt nicht umsonst, dass im Westerwald ein besonders kalter Wind weht. Sie werden versuchen, uns den Schneid abzukaufen“, erwartet Wimmer viel Physis. Seine TuS will die Möglichkeit nutzen, mit einem Dreier einen Satz in der Tabelle zu machen. Da ist Heimstärke gefragt. „Die Gegner sollen mit einem schlechten Gefühl an den Märchenwald kommen.“ Ob am Sonntag Luca Miguel Krugel (Leiste) und Robin Weilnau (Oberschenkel) mitwirken können, muss abgewartet werden.

Ausfälle wird’s auch bei den Westerwäldern geben. Sergio Zules Muriel (Innenbandriss), Gerrit Oettgen (kleiner operativer Eingriff) und Leon Giehl (Schulter) sind kein Thema. Hinter dem Einsatz von Hachem Dachraoui (Patellasehne) steht ein Fragezeichen. „Uns stehen aber 17 Leute zur Verfügung. Die zweite Reihe kann zeigen, dass sie in die erste gehört“, ist Trainer Ingo Neuhaus gespannt auf die Herausforderer.

i Hinter Marius Hüsch (in Grün-Weiß) steht für die SG Betzdorf noch ein Fragezeichen. Der Innenverteidiger hat aktuell mit Rückenbeschwerden zu kämpfen. Manfred Böhmer/balu

SG 06 Betzdorf - SG Lautzert-Oberdreis/Berod-Wahlrod (So., 15 Uhr). Nach dem Spiel in Hundsangen steht für die Betzdorfer das nächste Topspiel auf dem Programm. „Lautzert hat die letzte Niederlage gegen uns kassiert in der letzten Saison. Das ist eine sehr stabile, gefestigte Mannschaft. Sie gehören definitiv auch in den Kreis der Favoriten. Nach unserer Niederlage müssen wir eine Reaktion zeigen, Lautzert wird uns alles abverlangen“, erklärt Betzdorfs Trainer Enis Caglayan. „Wir müssen wieder unsere Leistung abrufen, die wir gegen Hundsangen ein bisschen vermissen lassen haben. Wir wollen gut spielen und uns dafür belohnen“, betont er. Hinter Butrint Jashari und Marius Hüsch steht für Sonntag noch ein Fragezeichen.

„Betzdorf ist von der individuellen Klasse die beste Mannschaft in unserer Liga. Auf lange Sicht werden sie die Liga dominieren“, findet Lautzerts Trainer Justin Keeler lobende Worte für den kommenden Gegner. „Dennoch werden wir alles versuchen, um das Spiel zu gewinnen. Natürlich wird das nicht leicht werden auf dem großen Betzdorfer Kunstrasenplatz. Zudem geht bei uns im Moment eine kleine Krankheitswelle durch die Mannschaft“, so Keeler.

Trainertipp Bezirksliga Ost

Ingo Neuhaus (SG Müschenbach)

Spfr Höhr-Grenzhausen - FC Niederroßbach 2:2

TuS Asbach - SG Malberg 1:1

SG Westerburg - SG Hundsangen 2:2

SG Herschbach - SG Ahrbach 2:1

TuS Montabaur - SG St. Katharinen 3:1

SV Windhagen - FC Kosova Montabaur 2:0

TuS Burgschwalbach - SG Müschenbach 2:2

SG Betzdorf - SG Lautzert/Berod 3:0