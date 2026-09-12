SG Horressen auf Erfolgskurs Quirmbach krönt Debüt als Sturmspitze mit zwei Toren Helmut Rosbach 12.09.2026, 12:24 Uhr

i Horressens Jonathan Quirmbach (helles Trikot, hier umringt von Burgschwalbachs Fabian Haas und Sascha Bremekamp) rückte von seiner Mittelfeldposition in den Sturm vor und avancierte mit zwei Treffern der Mann des Abends. Andreas Hergenhahn

Mit zwei Niederlagen war die SG Horressen durchwachsen in die Saison gestartet. Doch mit nunmehr vier Siegen in Folge ist der Aufsteiger endgültig angekommen in der Bezirksliga Ost. Die TuS Burgschwalbach hingegen kommt einfach nicht auf Touren.

Der fünfte Spieltag in der Bezirksliga Ost wurde mit der Partie der SG Horressen-Elgendorf/Malberger Kickers gegen den TuS Burgschwalbach eröffnet, die die Heimelf mit einem deutlichen 4:0 (1:0) für sich entscheiden konnte. Es war eine Begegnung mit zwei unterschiedlichen Halbzeiten, die in der ersten halben Stunde vornehmlich im Mittelfeld stattfand und bis dahin als eher ereignisarm bezeichnet werden konnte.







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