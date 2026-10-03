Niederroßbach atmet auf
Quandels Drei-Tore-Show verschärft Müschenbachs Krise
Der Mann des Abends: Mit drei Toren sorgte David Quandel im Alleingang für Niederroßbachs wichtigen Heimsieg im Kellerduell gege
Der Mann des Abends: Mit drei Toren sorgte David Quandel im Alleingang für Niederroßbachs wichtigen Heimsieg im Kellerduell gegen Schlusslicht Müschenbach.
Volker Horz

Von Entwarnung kann keine Rede sein, doch der Sieg im Kellerduell sorgt für Erleichterung bei der SG Niederroßbach, die sich auf David Quandels Torriecher verlassen konnten. Bei Schlusslicht SG Müschenbach sieht’s trotz Steigerung düster aus.

Lesezeit 2 Minuten
Durch einen 3:0 (2:0)-Erfolg gegen die SG Müschenbach/Hachenburg hat sich die SG Hoher Westerwald Niederroßbach/Basalt auf den Abstiegsrängen der Bezirksliga Ost etwas Luft verschafft. „Ich bin zuversichtlich, dass wir den Bock heute umstoßen“, war HWW-Trainer André Theis bereits vor dem Anpfiff guter Dinge.
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