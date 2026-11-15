Der VfB Wissen musste lange warten, ehe Bezirksliga Top-Torjäger Leandro Fünfsinn den Tabellenprimus erlöste. Die SG Rennerod hielt über die gesamte Distanz sehr gut mit, am Ende fehlten der SG „das Quäntchen Glück und die Cleverness“.
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Lange Zeit machte die beste Defensive der Fußball-Bezirksliga Ost ihrem Namen alle Ehre. Die SG Rennerod/Emmerichenhain/Irmtraut/Seck hielt zum Abschluss der Hinrunde beim VfB Wissen im Dr. Grosse-Sieg-Stadion bis zur 87. Minute das 0:0, dann schlug der Tabellenführer in einer wilden Schlussphase eiskalt zu und traf gleich zwei Mal zum 2:0 (0:0)-Endstand.