Platzverweis auf beiden Seiten Primus Wissen knackt Rennerods Defensive erst spät Jona Heck 15.11.2026, 19:28 Uhr

i Leandro Fünfsinn (in Blau) traf auf die beste Defensive der Bezirksliga Ost. Gegen die SG Rennerod (in Rot) netzte er dennoch in der 87. Minute. Manfred Böhmer/balu

Der VfB Wissen musste lange warten, ehe Bezirksliga Top-Torjäger Leandro Fünfsinn den Tabellenprimus erlöste. Die SG Rennerod hielt über die gesamte Distanz sehr gut mit, am Ende fehlten der SG „das Quäntchen Glück und die Cleverness“.

Lange Zeit machte die beste Defensive der Fußball-Bezirksliga Ost ihrem Namen alle Ehre. Die SG Rennerod/Emmerichenhain/Irmtraut/Seck hielt zum Abschluss der Hinrunde beim VfB Wissen im Dr. Grosse-Sieg-Stadion bis zur 87. Minute das 0:0, dann schlug der Tabellenführer in einer wilden Schlussphase eiskalt zu und traf gleich zwei Mal zum 2:0 (0:0)-Endstand.







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