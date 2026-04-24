Fußball-Bezirksliga Ost
Primus SG 06 setzt auf seinen tollen Heimnimbus
Im Hinspiel gewannen die Betzdorfer um Moritz Brato (in Grün-Weiß) gegen die Westerburger und David Gläser (in Blau) mit 4:1.
Im Hinspiel gewannen die Betzdorfer um Moritz Brato (in Grün-Weiß) gegen die Westerburger und David Gläser (in Blau) mit 4:1.
Horst Wengenroth. Photo: (c) Horst Wengenroth 2025

So dominant das Spitzenduo der Fußball-Bezirksliga Ost bisher auch aufgetreten ist: Die Schlussphase der Saison wird auch zur Zerreißprobe für die Nervenkostüme. Diesem Druck will die SG 06 Betzdorf am Sonntag gegen die SG Westerburg trotzen. 

Lesezeit 2 Minuten
Die Tabelle der Fußball-Bezirksliga Ost weist es ganz klar aus: Die SG 06 Betzdorf und ihr Lokalrivale SG Malberg/Elkenroth/Rosenheim/Kausen liefern sich an der Tabellenspitze einen an Spannung kaum zu überbietenden Zweikampf, die Konkurrenz ist längst abgehängt.

Ressort und Schlagwörter

Bezirksliga OstSport

Top-News aus dem Sport