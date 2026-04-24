So dominant das Spitzenduo der Fußball-Bezirksliga Ost bisher auch aufgetreten ist: Die Schlussphase der Saison wird auch zur Zerreißprobe für die Nervenkostüme. Diesem Druck will die SG 06 Betzdorf am Sonntag gegen die SG Westerburg trotzen.
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Die Tabelle der Fußball-Bezirksliga Ost weist es ganz klar aus: Die SG 06 Betzdorf und ihr Lokalrivale SG Malberg/Elkenroth/Rosenheim/Kausen liefern sich an der Tabellenspitze einen an Spannung kaum zu überbietenden Zweikampf, die Konkurrenz ist längst abgehängt.