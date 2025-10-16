Was der 11. Spieltag bietet Primus Betzdorf kommt Westerburg-Coach Hartmann gelegen Jona Heck

Stefan Nink

Marco Rosbach 16.10.2025, 16:44 Uhr

i Niklas Rhein (am Ball) ließ am Wochenende mit dem TuS Montabaur nichts anbrennen gegen die SG Westerburg (rechts David Gläser), die nun mit der SG Westerburg gleich den nächsten dicken Brocken vor der Brust hat. Für die Schusterstädter geht es zum starken SV Windhagen. Marco Rosbach

Zwei spannende Freitagspartien eröffnen den elften Spieltag in der Bezirksliga Ost. Dabei steht sowohl im Titelrennen als auch im Abstiegskampf viel auf dem Spiel. Doch auch das weitere Programm hält einige Leckerbissen bereit.

Für 14 der 16 Mannschaften ist das erste Drittel der Saison in der Bezirksliga Ost abgehakt, sodass der Blick auf die Tabellen einen guten Eindruck vermittelt, wohin die Reise am Ende gehen kann. Für die Teams auf den hinteren Plätzen gilt es schon jetzt, den Anschluss nicht zu verlieren.







