Vorschau auf den 10. Spieltag Pokalhelden müssen den Schalter wieder umlegen Jona Heck

Stefan Nink

Marco Rosbach 10.10.2025, 11:18 Uhr

i Gleich acht Treffer durften die SF Höhr-Grenzhausen zuletzt im Kellerduell gegen die SG Ahrbach bejubeln. Nach dem ersten Sieg der Saison geht's jetzt zu Tabellenführer SG 06 Betzdorf. Andreas Hergenhahn. Andreas Hergenhah

Ein Verfolgerduell, ein brisantes Derby im Abstiegskampf und ein Wiedersehen unter Brüdern und Freunden: Der zehnte Spieltag der Bezirksliga Ost lässt kaum Wünsche offen. Dazu muss sich zeigen, wie den Pokalhelden die englische Woche bekommt.

Nicht weniger als sechs Mannschaften aus der Bezirksliga Ost waren am Mittwochabend in der dritten Rheinlandpokal-Runde im Einsatz. Während drei dieser Teams ins Achtelfinale einzogen und mit viel Elan in den Ligaalltag zurückkehren dürften, schieden die anderen drei aus und dürften zum Abschluss der englischen Woche ihre schweren Beine deutlich stärker spüren.







