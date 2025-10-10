Ein Verfolgerduell, ein brisantes Derby im Abstiegskampf und ein Wiedersehen unter Brüdern und Freunden: Der zehnte Spieltag der Bezirksliga Ost lässt kaum Wünsche offen. Dazu muss sich zeigen, wie den Pokalhelden die englische Woche bekommt.
Nicht weniger als sechs Mannschaften aus der Bezirksliga Ost waren am Mittwochabend in der dritten Rheinlandpokal-Runde im Einsatz. Während drei dieser Teams ins Achtelfinale einzogen und mit viel Elan in den Ligaalltag zurückkehren dürften, schieden die anderen drei aus und dürften zum Abschluss der englischen Woche ihre schweren Beine deutlich stärker spüren.