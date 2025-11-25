Besonders Spiel in Montabaur Platzt Kosovas Auswärtsknoten im Stadtderby beim TuS? 25.11.2025, 12:46 Uhr

i Im Hinspiel gegen den TuS Montabaur (links Pascal Lind) stand Leutrim Husaj (rechts) noch selbst auf dem Platz, aktuell unterstützt der verletzte Routinuier des FC Kosova Interimscoach Talat Begen an der Seitenlinie. leutrimm-husaj-pascal-lind Andreas Hergenhahn

Eine derart kurze Anfahrt zu einem Auswärtsspiel ist außergewöhnlich: Keine fünf Minuten sitzt der FC Kosova im Auto, um zum Derby der Bezirksliga Ost beim TuS Montabaur zu kommen. Mit dem Rad durch die Felder würde es nicht viel länger dauern.

Der 17. Spieltag in der Bezirksliga Ost wird am Mittwochabend mit einem besonderen Nachbarschaftsduell eröffnet: Keine drei Kilometer müssen die Fußballer des FC Kosova Montabaur fahren, um vom Kunstrasen an der Waldschule, auf dem sie ihre Heimspiele austragen, ins Mons-Tabor-Stadion zu kommen, wo der TuS Montabaur zu Hause ist.







