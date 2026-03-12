Nach Winterpause ohne Sieg Platzt Höhrer Knoten ausgerechnet in Niederroßbach Marco Rosbach 12.03.2026, 12:00 Uhr

i In der Hinrunde setzten sich die Niederroßbacher (am Ball Alexander Haller, verfolgt von Tayfun Öztürk) am Flürchen mit 2:0 durch und sind zu Hause noch ungeschlagen. Die in diesem Jahr sieglosen Sportfreunde Höhr-Grenzhausen wissen also, was auf sie zukommt. Andreas Hergenhahn

Die einen sind nach der Winterpause noch ohne Sieg, die anderen auf eigenem Platz in der gesamten Saison ungeschlagen. Die Rollen scheinen klar verteilt zu sein, wenn die SF Höhr-Grenzhausen zum FC Borussia Niederroßbach müssen.

Nach dem 1:4 beim TuS Asbach ist Metin Kilic froh, dass für seinen FC Borussia Niederroßbach nun wieder ein Heimspiel auf dem Plan steht. „Zu Hause sind wir aus irgendeinem Grund nur schwer zu bezwingen“, sagt der Trainer vor der Partie gegen die SF Höhr-Grenzhausen (Samstag, 18 Uhr), bei denen sich sein Team Anfang September durch Treffer von Philipp Röder und dem inzwischen zum SV Türkiyemspor Ransbach-Baumbach abgewanderten Yakub Sucu mit 2:0 ...







