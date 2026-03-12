Die einen sind nach der Winterpause noch ohne Sieg, die anderen auf eigenem Platz in der gesamten Saison ungeschlagen. Die Rollen scheinen klar verteilt zu sein, wenn die SF Höhr-Grenzhausen zum FC Borussia Niederroßbach müssen.
Lesezeit 2 Minuten
Nach dem 1:4 beim TuS Asbach ist Metin Kilic froh, dass für seinen FC Borussia Niederroßbach nun wieder ein Heimspiel auf dem Plan steht. „Zu Hause sind wir aus irgendeinem Grund nur schwer zu bezwingen“, sagt der Trainer vor der Partie gegen die SF Höhr-Grenzhausen (Samstag, 18 Uhr), bei denen sich sein Team Anfang September durch Treffer von Philipp Röder und dem inzwischen zum SV Türkiyemspor Ransbach-Baumbach abgewanderten Yakub Sucu mit 2:0 ...