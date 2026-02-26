Sich im ersten Spiel des Jahres mit einem Topteam der Bezirksliga Ost messen zu müssen, schreckt Dirk Hannappel nicht. „Dafür sind wir aufgestiegen“, ist der Trainer der abstiegsbedrohten SG Herschbach vor dem Duell in Niederroßbach angriffslustig.
Lesezeit 2 Minuten
Mit den Worten „geht net, gibt’s net“ hat Dirk Hannappel gerade erst das Motto geliefert für die aktuelle Folge des RZ-Podcasts „SpoRZfreunde“, die sich um den Re-Start in der Fußball-Bezirksliga Ost dreht. Dabei bezog sich der Trainer der SG Herschbach/Girkenroth/Salz auf die Wintervorbereitung, die ihm und seinen Trainerkollegen einiges an Kreativität abverlangt hat.