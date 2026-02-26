FC zu Hause noch ungeschlagen Platzt Herschbachs Auswärtsknoten in Niederroßbach? Marco Rosbach 26.02.2026, 14:11 Uhr

i Torschützen im Duell der Hinrunde: Beim Niederroßbacher 4:2 in Herschbach traf Timon Konstantinitis (links) zum 1:1, nachdem Philipp Röder (rechts) das 0:1 vorgelegt hatte und später auch das 1:2 erzielte. Horst Wengenroth. Photo: (c) Horst Wengenroth 2025

Sich im ersten Spiel des Jahres mit einem Topteam der Bezirksliga Ost messen zu müssen, schreckt Dirk Hannappel nicht. „Dafür sind wir aufgestiegen“, ist der Trainer der abstiegsbedrohten SG Herschbach vor dem Duell in Niederroßbach angriffslustig.

Mit den Worten „geht net, gibt’s net“ hat Dirk Hannappel gerade erst das Motto geliefert für die aktuelle Folge des RZ-Podcasts „SpoRZfreunde“, die sich um den Re-Start in der Fußball-Bezirksliga Ost dreht. Dabei bezog sich der Trainer der SG Herschbach/Girkenroth/Salz auf die Wintervorbereitung, die ihm und seinen Trainerkollegen einiges an Kreativität abverlangt hat.







