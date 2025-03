Philipp Kiehl schießt Höhr-Grenzhausen früh zum Sieg

Drei wichtige Punkte holten sich die Sportfreunde Höhr-Grenzhausen in einer vorgezogenen Bezirksligapartie des 19. Spieltages gegen den TuS Montabaur. Die Gastgeber siegten verdient mit 1:0 (1:0) und verschafften sich somit wieder etwas Luft zum Tabellenkeller.

„Ich habe von meiner Mannschaft nach der deutlichen Niederlage letzten Sonntag eine Reaktion gefordert. Diese ist erfolgt.“

Almir Ademi, Trainer SF Höhr-Grenzhausen

In eben diesen Keller wollten die Hausherren auf keinen Fall abrutschen. „Ich habe von meiner Mannschaft nach der deutlichen Niederlage letzten Sonntag eine Reaktion gefordert. Diese ist erfolgt“, war Almir Ademi, der Höhr-Grenzhausen gemeinsam mit Thomas Arzbach trainiert, zufrieden mit dem fußballerischen Auftritt der Elf. Einzig der Ertrag schien ihm nicht zu gefallen. „Zwar gibt auch ein 1:0 drei Punkte, aber wir haben vor allem in der ersten Halbzeit viele Chancen liegengelassen. So wurde es am Ende noch unnötig spannend“, fand er.

Es war eine insgesamt einseitige Partie, die rund 120 Zuschauer „Am Flürchen“ erlebten. Fast über die gesamte Spielzeit dominierten die Hausherren das Geschehen. Montabaur schaffte es nur in der Anfangsphase, ein wenig gegenzuhalten, konnte da mehr Zug zum Tor vorweisen und kam sogar zu zwei Abschlüssen. Sehr zum Leidwesen der Hausherren, bei denen bereits frühzeitig der erste Weckruf von der Seitenlinie erfolgte.

Aluminium und Fasel verhindern Schlimmeres

„Ihr müsst klare Bälle hintenraus spielen“, mahnte Ademis Trainerkollege Thomas Arzbach die Mannschaft zur Vorsicht in der Defensive. Eine Anweisung, die fortan umgesetzt wurde – vielleicht auch, weil Philipp Kiehl mit einem tollen Distanzschuss bereits in der 6. Minuten das Tor des Tages gelungen war. Aus 25 Metern hatte der Mittelfeldakteur Maß genommen und den Ball rechts oben im Winkel versenkt.

Dieser Treffer läutete eine bärenstarke halbe Stunde der Kannenbäcker ein. Fast im Minutentakt prasselten Angriffe auf die Gäste ein. Innerhalb von drei Minuten rettete bei Abschlüssen von Yüksel Celik und Bruno Antunes zweimal das Aluminium. Kurz darauf war es TuS-Keeper Niclas Fasel, der nach einem Schuss von André Filipe de Sa Alberto sein Team vor einem höheren Rückstand bewahrte. Erst in den letzten zehn Minuten gelang es den Gästen, wieder etwas Druck aus dem Spiel zu nehmen. So blieb es bei der knappen Pausenführung.

„Mit etwas Glück gelingt uns in der Anfangsphase der erste Treffer, dann kann die Partie anders laufen.“

Markus Kluger, Trainer TuS Montabaur

Auch nach dem Wechsel bestimmten die Gastgeber das Geschehen, allerdings agierten sie nicht mehr so druckvoll wie in Halbzeit eins. Montabaur schien sich defensiv besser auf den Gegner eingestellt zu haben und ließ nur noch selten Chancen zu. André Filipe de Sa Alberto und Tobias Gleich kamen zwar noch zu Abschlüssen, die aber nicht zu weiteren Treffern führten. Daher blieb es beim knappen Erfolg der Sportfreunde. Montabaurs Trainer Markus Kluger hat trotz der Niederlage viel Positives gesehen.

„Wir haben uns gegen einen starken Gegner gut präsentiert“, sagte er. „Mit etwas Glück gelingt uns in der Anfangsphase der erste Treffer, dann kann die Partie anders laufen. Deshalb muss ich insgesamt zufrieden sein, dass wir uns trotz akuter Personalnot ordentlich verkauft haben.“

SF Höhr-Grenzhausen – TuS Montabaur 1:0 (1:0)

SF Höhr-Grenzhausen: Jachmich – Gleich, Cardona Chicaiza, Sögünmez, Öztürk – Kiehl, Schuster, Hermann, Antunes (91. Zimmerschied) – Celik (88. Schauer), de Sa Alberto (69. Klas).

TuS Montabaur: Fasel – Görg, Klein, Pfau (51. C. Schupp), Endlein – B. Schupp, Franz, Fichtner, Lang – Lind, Groß

Zuschauer: 120.

Schiedsrichter: Janik Ferger (Westerburg).

Tor: 1:0 Philipp Kiehl (6.).