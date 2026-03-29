In der Fußball-Bezirksliga Ost siegt Lautzert spät gegen Windhagen. Die schwierigen Platzverhältnisse auf dem Beroder Rasenplatz sorgen für Diskussionen. Enes Özbek, Trainer der Gäste, lässt seinem Unmut nach der Partie freien Lauf.
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Im Duell der Mittelfeldmannschaften in der Fußball-Bezirksliga Ost hat die SG Lautzert-Oberdreis/Berod-Wahlrod mit 2:1 (0:0) gegen den SV Windhagen gewonnen. Auf dem Beroder Naturrasenplatz sahen die 100 Zuschauer eine recht zerfahrene Partie auf schwierigem Geläuf, das für ordentlich Gesprächsstoff nach der Partie sorgte.