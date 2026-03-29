Windhagen verliert spät Petrovics Lupfer aus 25 Metern lässt Lautzert jubeln Jona Heck 29.03.2026, 20:12 Uhr

i Die SG Lautzert-Oberdreis/Berod-Wahlrod (in Rot) konnte die Partie gegen den SV Windhagen (in Schwarz) spät drehen. Volker Horz

In der Fußball-Bezirksliga Ost siegt Lautzert spät gegen Windhagen. Die schwierigen Platzverhältnisse auf dem Beroder Rasenplatz sorgen für Diskussionen. Enes Özbek, Trainer der Gäste, lässt seinem Unmut nach der Partie freien Lauf.

Im Duell der Mittelfeldmannschaften in der Fußball-Bezirksliga Ost hat die SG Lautzert-Oberdreis/Berod-Wahlrod mit 2:1 (0:0) gegen den SV Windhagen gewonnen. Auf dem Beroder Naturrasenplatz sahen die 100 Zuschauer eine recht zerfahrene Partie auf schwierigem Geläuf, das für ordentlich Gesprächsstoff nach der Partie sorgte.







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