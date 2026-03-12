Hammel-Elf ist gewarnt Personell gebeuteltes Asbach will auch Malberg ärgern Moritz Hannappel 12.03.2026, 15:59 Uhr

i Benjamin Joachim Niklaus (vorne in Rot) erzielte den einzigen Treffer im Hinspiel und brachte der SG Malberg so einen 1:0-Auswärtssieg beim TuS Asbach (in Weiß). Heinz-Werner Lamberz

Der jüngste 4:1-Heimerfolg gegen den FC Niederroßbach verleiht dem TuS Asbach Rückendwind. Die Elf von Trainer Simone Floris wird in Malberg aber nur dezimiert auftreten können. Am ehrgeizigen Vorhaben ändert sich deshalb aber nichts.

Die Aussage des Autor dieses Textes, dass nun der erste „echte“ Prüfstein auf seine Elf nach dem Re-Start warte, wollte Florian Hammel, der Trainer der SG Malberg/Elkenroth/Rosenheim/Kausen, nicht komplett bejahen. „Windhagen war von den Platzierungen auch nicht viel weiter entfernt“, fügt Hammel an, um dann doch noch zuzugeben: „Aber klar, sie sind ein guter Gegner.







