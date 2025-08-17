Der ideale Saisonstart für die SG Lautzert-Oberdreis/Berod-Wahlrod ist perfekt. Durch den knappen 1:0-Erfolg gegen die SG Müschenbach/Hachenburg steht die Elf von Trainer Justin Keeler mit sechs Punkten aus zwei Spielen auf Platz zwei.

Die SG Lautzert-Oberdreis/Berod-Wahlrod hat nach dem Sieg bei Aufsteiger St. Katharinen auch das erste Heimspiel gewonnen und den perfekten Start in die neue Bezirksligasaison hingelegt. Im Lokalduell gegen die SG Müschenbach/Hachenburg setzte sich das Team von Spielertrainer Justin Keeler verdientermaßen mit 1:0 (1:0) durch und ist damit eines von drei Teams mit der maximalen Punktausbeute nach zwei Spieltagen.

Vor allem im ersten Durchgang hatten die Hausherren einige Hochkaräter und hätten den Dreier bereits frühzeitig klar machen können. Noch nicht einmal ganz zwei Minuten waren gespielt, als sich Dominik Soldo nach Vorlage von Maximilian Strauch den Ball mit dem ersten Kontakt zu weit vorlegte, sodass Müschenbachs Keeper Lukas Hammer den Ball noch aufnehmen konnte. Fünf Minuten später war Soldo auf links der Vorlagengeber, Till Niedergesäß rauschte am Fünfmeterraum heran und Hammer konnte so eben noch den Abschluss um den Pfosten lenken. Die Gäste hielten mit Kampf dagegen, kamen in der Offensive aber kaum zu nennenswerten Abschlüssen. In der 31. Minute vertändelte Soldo die dritte Chance, als er ein Zuspiel von Niedergesäß frei vor Hammer nicht verarbeiten konnte.

Eine Minute später musste sich Hammer dann aber doch geschlagen geben, als Cem Koc Niedergesäß in den Lauf passte und dieser aus acht Metern an Hammer vorbei ins rechte Eck traf. Zwei Minuten später setzte sich Nick Brabender im Strafraum gut durch und traf aus sieben Metern nur den linken Pfosten, sechs Minuten später stand Koc nach Flanke von Soldo frei vor Hammer und setzte den vierten Hochkaräter aus sechs Metern über das Gehäuse. Die Müschenbacher waren mit dem knappen Rückstand zur Pause mehr als gut bedient.

„Für die Schiedsrichterleistung fehlen mir die Worte.“

Ingo Neuhaus, Trainer SG Müschenbach/Hachenburg

Nach dem Seitenwechsel standen die Gäste in der Defensive besser, ließen nicht mehr viel zu und kamen nun auch selbst zu Offensivaktionen: In der 61. Minute wurde ein Abschluss von Hachem Dachraoui gerade noch zur Ecke geklärt, vier Minuten später ging ein Schuss von Felix Velten über das Tor. In der Schlussphase wären die Hausherren beinahe noch für ihren Chancenwucher aus dem ersten Abschnitt bestraft worden, doch Raack traf in der 90. Minute aus acht Metern nur den Innenpfosten und die Abschlüsse von Dachraoui (86.) und Nico Tzimas (90.+4) gingen übers Tor.

Gästetrainer Ingo Neuhaus sah in der 83. Minute die Gelb-Rote Karte von Schiedsrichter Paul Volk. „Die erste gelbe war berechtigt, bei der Zweiten habe ich mich nur weggedreht und die Zuschauer haben Abseits gerufen. Daraufhin bekam ich gelb-rot. Für die Schiedsrichterleistung fehlen mir die Worte, wenn ein Assistent einen Fehler macht, erwarte ich von einem erfahrenen Schiedsrichter, dass er diesen korrigiert. Aber der Sieg von Lautzert ist verdient, sie waren im ersten Abschnitt galliger und williger", so Neuhaus. „Die erste Halbzeit war sehr gut, wir haben nur den Sack nicht zugemacht. Es darf hinten raus niemals mehr spannend werden", so Lautzerts Co-Trainer Deniz Sakalakoglu.

SG Lautzert-Oberdreis/Berod-Wahlrod – SG Müschenbach/Hachenburg 1:0 (1:0)

Lautzert-Oberdreis: Vincek – Wardein, Schulze, Keeler, Brand (80. Voigt) – Brabender (79. Lang), Brand, Koc (65. Petrovic), Soldo (89. Hesseler) – Strauch (72. Brandenburger), Niedergesäß.

Müschenbach: Hammer – Schwendt (46. Dachraoui), Zeuner, Raack, Günter (85. Tzimas) – Bonn, Oettgen (46 L.Giehl), Hüsch, J.Giehl – Schneider, Velten (74. Kempf).

Schiedsrichter: Paul Volk.

Zuschauer: 200.

Tore: 1:0 Till Niedergesäß (32.).

Besonderes Vorkommnis: Gelb-Rote Karte für Müschenbachs Trainer Ingo Neuhaus (83., Meckern und Reklamieren).