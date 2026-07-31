Auch neben dem Platz beliebt
Patrick Weimers kurzfristiger Abgang reißt eine Lücke
Patrick Weimer wird nicht mehr beim Bezirksligisten SG Hundsangen zwischen den Pfosten stehen. Wo es für den Keeper weitergeht,
Patrick Weimer wird nicht mehr beim Bezirksligisten SG Hundsangen zwischen den Pfosten stehen. Wo es für den Keeper weitergeht, steht noch nicht fest.
Andreas Hergenhahn

Die SG Hundsangen verliert nicht nur einen guten Keeper, sondern auch einen beliebten Mitspieler, der sich außerhalb des Platzes viel für die Mannschaft eingesetzt hat. Zum Beispiel war er das Zugpferd hinter einer Leidenschaft, die das Team teilt.

Lesezeit 3 Minuten
Patrick Weimer ist nicht mehr Teil des Bezirksliga-Kaders der SG Hundsangen/Steinefrenz-Weroth. Das ist auf den ersten Blick sportlich vielleicht noch zu verkraften, hat man doch in Niklas Kremer einen langjährigen Oberliga-Torhüter in seinen Reihen, der ohne Frage das Zeug für die Nummer eins in der Bezirksliga Ost hat.
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