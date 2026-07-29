Torhüter-Aus nach sechs Jahren Patrick Weimer verlässt Hundsangen auf eigenen Wunsch Moritz Hannappel 29.07.2026, 16:07 Uhr

i Patrick Weimer wird nicht mehr im Trikot der SG Hundsangen/Steinefrenz-Weroth auflaufen. Nach sechs Jahren endet seine Zeit abrupt. Ein neuer Verein steht noch nicht fest. Horst Wengenroth. Photo: (c) Horst Wengenroth 2025

Mit Patrick Weimer und Niklas Kremer hatte die SG Hundsangen vermutlich das stärkste Torhüter-Duo der Bezirksliga Ost in ihren Reihen. Nun hat Weimer aber die „Reißleine“ gezogen und einen Ausweg, den der Trainer den Torhütern offenließ, gesucht.

Kurzfristiger Abgang beim Ost-Bezirksligisten SG Hundsangen/Steinefrenz-Weroth. Torhüter Patrick Weimer verlässt nach sechs Jahren den Verein. Doch völlig unerwartet dürfte es die Spielgemeinschaft nicht treffen. So gab es nämlich ein „Gentlemen’s agreement“ zwischen den beiden Torhütern und Verein, wie es Trainer Maxi Reitz und Weimer selbst gegenüber unserer Zeitung bestätigen.







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