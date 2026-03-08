In der Hinrunde hatte die SG Westerburg beim 8:4 in Horressen noch ein wahres Offensivfeuerwerk abgefackelt. Daran erinnerte jetzt nichts mehr im Spiel gegen den abstiegsgefährdeten FC Kosova Montabaur, dem tatsächlich die Revanche glückte.
Lesezeit 2 Minuten
Bei der SG Westerburg/Gemünden/Willmenrod ist in der Bezirksliga Ost sichtlich die Luft raus. Für die äußerst schwache Vorstellung gegen den Tabellenvorletzten FC Kosova Montabaur gab es beim 0:1 (0:1) verdientermaßen die Quittung. „Wir leben noch“, hofft indes FC-Trainer Talat Begen nach dem ersten Auswärtsdreier der Saison auf den Beginn einer Serie.