Pajazitis Treffer hält Kosovas Hoffnung am Leben
Kapitän und Torschütze Altrim Pajaziti (links, hier gegen Leonard Ries) überflügelte mit seinem FC Kosova die SG Westerburg, der man in der Hinrunde noch mit 4:8 unterlegen war.
Horst Wengenroth. Photo: (c) Horst Wengenroth 2026

In der Hinrunde hatte die SG Westerburg beim 8:4 in Horressen noch ein wahres Offensivfeuerwerk abgefackelt. Daran erinnerte jetzt nichts mehr im Spiel gegen den abstiegsgefährdeten FC Kosova Montabaur, dem tatsächlich die Revanche glückte.

Bei der SG Westerburg/Gemünden/Willmenrod ist in der Bezirksliga Ost sichtlich die Luft raus. Für die äußerst schwache Vorstellung gegen den Tabellenvorletzten FC Kosova Montabaur gab es beim 0:1 (0:1) verdientermaßen die Quittung. „Wir leben noch“, hofft indes FC-Trainer Talat Begen nach dem ersten Auswärtsdreier der Saison auf den Beginn einer Serie.

