Bei Westerburg ist Luft raus Pajazitis Treffer hält Kosovas Hoffnung am Leben Rolf Schulze 08.03.2026, 20:47 Uhr

i Kapitän und Torschütze Altrim Pajaziti (links, hier gegen Leonard Ries) überflügelte mit seinem FC Kosova die SG Westerburg, der man in der Hinrunde noch mit 4:8 unterlegen war. Horst Wengenroth. Photo: (c) Horst Wengenroth 2026

In der Hinrunde hatte die SG Westerburg beim 8:4 in Horressen noch ein wahres Offensivfeuerwerk abgefackelt. Daran erinnerte jetzt nichts mehr im Spiel gegen den abstiegsgefährdeten FC Kosova Montabaur, dem tatsächlich die Revanche glückte.

Bei der SG Westerburg/Gemünden/Willmenrod ist in der Bezirksliga Ost sichtlich die Luft raus. Für die äußerst schwache Vorstellung gegen den Tabellenvorletzten FC Kosova Montabaur gab es beim 0:1 (0:1) verdientermaßen die Quittung. „Wir leben noch“, hofft indes FC-Trainer Talat Begen nach dem ersten Auswärtsdreier der Saison auf den Beginn einer Serie.







