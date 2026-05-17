St. Katharinen steigt ab Pajaziti-Dreierpack bei Kosovas Sieg im ersten Endspiel Helmut Rosbach 17.05.2026, 22:04 Uhr

i Mit drei Treffern macht Kosovas Altrim Pajaziti (am Ball) den Unterschied im Kellerduell gegen die SG St. Katharinen (hier mit Lars Hubenthal). Andreas Hergenhahn

Jetzt sind es nur noch zwei Teams, die um den letzten freien Platz in der Bezirksliga Ost streiten. Weil der FC Kosova und die SG Müschenbach am letzten Spieltag aufeinandertreffen, ist St. Katharinens Abstieg nach dem 0:4 in Horressen besiegelt.

In der Bezirksliga Ost war beim Spiel des FC Kosova Montabaur gegen die SG St. Katharinen-Vettelschoß Abstiegskampf pur angesagt. In einer Partie mit zwei völlig unterschiedlichen Halbzeiten siegten die Gastgeber mit 4:0 (0:0) und hielten sich dadurch die Option offen, mit einem Sieg im abschließenden Match bei der SG Müschenbach/Hachenburg noch den Klassenerhalt zu schaffen, während die Gäste den bitteren Weg zurück in die A-Klasse gehen ...







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