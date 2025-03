Zwar hatte die SG Rheinhöhen bei der 0:4-Niederlage im Heimspiel gegen die SG Hundsangen per saldo betrachtet recht wenig zu bestellen, aber das Schlusslicht zeigte nach dem 0:12-Debakel in Wirges immerhin die erhoffte Reaktion.

Klare Verhältnisse am Dachsenhäuser Zachheck: Die SG Hundsangen/Steinefrenz-Weroth wurde beim 4:0 (3:0)-Erfolg beim Tabellenletzten SG Rheinhöhen Dahlheim/Dachsenhausen/Prath ihrer Favoritenrolle vollauf gerecht und zeigte, dass sie den Kampf um den Aufstieg noch lange nicht abgeschrieben hat. Die gastgebenden Kombinierten zogen zwar zum achten Mal hintereinander den Kürzeren, präsentierten sich aber gegen die spielstarken Unterwesterwälder als geschlossene Einheit.

Schnell an den ungewohnten Hartplatz gewöhnt

„Wir haben die Bedingungen angenommen, uns schnell an den ungewohnten Hartplatz gewöhnt und haben das Geschehen dominiert“, nahm Hundsangens erfahrener Coach Ralf Hannappel zufrieden zur Kenntnis, dass sein Team die jüngste 4:5-Heimschlappe gegen Neitersen gut verdaut hatte und sich wieder von ihrer besten Seite zeigte. Der Ball lief gut durch die Reihen der mit technisch beschlagenen Kickern bestückten Spielgemeinschaft. Vor allem der Japaner Masaya Omotezako, der im defensiven Mittelfeld mit Fabian Steinebach geschickt die Fäden zog und sich das Lob aus Hannappels berufenem Munde redlich verdiente, ließ sein Können immer wieder aufblitzen. Vor dem 0:2 bediente er nach einem schulmäßigen Angriff, dem ein Ballverlust in der Vorwärtsbewegung des Aufsteigers vorausging, den mitgelaufenen Marc Tautz per Hacke, ehe Tautz abgebrüht vollendete (39.). „Bei denen ging sofort die Post ab“, war Rheinhöhens Interimstrainer Till Warkentin von den Qualitäten der Gäste sehr beeindruckt.

Die Führung des ambitionierten Tabellendritten hatte unterdessen Marc Henkes besorgt (10.). Warkentin sprach von einem „Duseltor“. Ein abgefälschter Abschluss landete bei Henkes, den die Gastgeber in abseitsverdächtiger Position sahen. „Das hat unseren Matchplan früh über den Haufen geworfen“, sagte Warkentin zum frühen Rückstand des Außenseiters. Auch der Treffer zum 0:3 gehörte dann zur Kategorie „spielerische Extraklasse“. Omotezako setzte den startenden Kevin Silberzahn per sehenswertem Steckpass in Szene, der dann allein auf Rheinhöhen-Keeper Philipp Lenz zusteuerte und diesem keine Chance ließ (45.+1). Da war auf Dachsenhausens Höhen die Birne vorzeitig geschält.

„Da plätscherte es über weite Strecken so vor sich hin.“

Ralf Hannappel war nicht böse, dass seine Männer nicht auf dem Gaspedal blieben

Der Tabellenletzte, dem Hannappel für seine aggressive Kompaktheit im Zentrum und den nimmermüden Kampfgeist Respekt zollte, hatte sich bei der Pausenbesprechung fest vorgenommen, ein wacher und engagierter Gegner zu bleiben und früher in die Zweikämpfe zu kommen. Und das sollte dem Team aus Dahlheim, Dachsenhausen und Prath auch gelingen. Der Gast schaltete sicher im Gefühl des sicheren Vorsprungs auch etwas zurück. „Da plätscherte es über weite Strecken so vor sich hin“, nahm es der früh wechselnde Hannappel seinen Schützlingen nicht krumm, dass sie nicht bis zum Abpfiff auf dem Gaspedal blieben. Denn insgesamt war es ein äußerst gelungener Auftritt auf den Rhein- und Taunushöhen...

SG Rheinhöhen – SG Hundsangen 0:4 (0:3)

SG Rheinhöhen Dahlheim/Dachsenhausen/Prath: Lenz – Stein, Klinger, J. Becker (60. Roth), D. Klein (80. Schmitt) – Köhler,N. Becker – Lubitz, Müller, S. Klein – Hamm.

SG Hundsangen/Steinefrenz-Weroth: P. Weimer – Hölzenbein (64. Faulhaber), Faßbender, D. Hannappel, Leber – F. Steinebach, Omotezako – Tautz, Henkes, Silberzahn (59. J. Hannappel) – Matthey.

Schiedsrichter: Gregor Loosen (Treis-Karden).

Tore: 0:1 Marc Henkes (16.), 0:2 Marc Tautz (39.), 0:3 Kevin Silberzahn (45.+1), 0:4 Marc Henkes (84.).

Zuschauer: 130.

Nächste Aufgabe für die SG Rheinhöhen: Am Sonntag, 15 Uhr, bei der SG 06 Betzdorf.