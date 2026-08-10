Nur denkbar knapp schrammte die TuS Burgschwalbach bei der Saisonpremiere in der Fußball-Bezirksliga Ost am ersehnten Dreier vorbei. Nach zwei späten Toren hüben wie drüben gab’s am Märchenwald gegen die SG Westerburg ein leistungsgerechtes 1:1.
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Geduld und Standards waren am Märchenwald nötig, damit rund 200 erwartungsfrohe Zuschauer beim Bezirksliga-Auftakt zwischen der TuS Burgschwalbach und der SG Westerburg/Gemünden/Willmenrod doch noch Tore sahen. Groß war der Jubel bei den Gastgebern, als sie in der 90.