Späte Treffer am Märchenwald Ohlemachers Elfmetertor reicht nicht für 3 Punkte Thorsten Stötzer 10.08.2026, 07:09 Uhr

i Burgschwalbachs Yahya Mohammadi (rechts), hier im Zweikampf mit Westerburgs Verteidiger Julian Jung, wurde später elfmeterreif gefoult. Thorsten Stötzer

Nur denkbar knapp schrammte die TuS Burgschwalbach bei der Saisonpremiere in der Fußball-Bezirksliga Ost am ersehnten Dreier vorbei. Nach zwei späten Toren hüben wie drüben gab’s am Märchenwald gegen die SG Westerburg ein leistungsgerechtes 1:1.

Geduld und Standards waren am Märchenwald nötig, damit rund 200 erwartungsfrohe Zuschauer beim Bezirksliga-Auftakt zwischen der TuS Burgschwalbach und der SG Westerburg/Gemünden/Willmenrod doch noch Tore sahen. Groß war der Jubel bei den Gastgebern, als sie in der 90.







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