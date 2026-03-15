Burgschwalbach gleicht aus Ohlemacher lässt Müschenbachs Traum vom Sieg platzen Rolf Schulze 15.03.2026, 19:54 Uhr

i Timo Wimmers Burgschwalbacher drehten das Spiel in Hachenburg, mussten am Ende aber froh sein, zumindest einen Punkt mitzunehmen. Marco Rosbach

Wendungen waren angesagt im torreichen Schlagabtausch zwischen der SG Müschenbach und der TuS Burgschwalbach. Erst führten die Westerwälder, dann die Gäste, gegen Ende wieder die Einheimischen. Doch das letzte Wort hatte ein Burgschwalbacher.

Die SG Müschenbach/Hachenburg hat einen neuerlichen Befreiungsschlag in der Bezirksliga Ost knapp verpasst. In einer torreichen Begegnung fiel der Burgschwalbacher Ausgleich beim gerechten 3:3 (1:2)-Unentscheiden erst zwei Minuten vor Spielende.







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