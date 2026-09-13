Die happige Auftaktpleite in Rennerod scheint bei den Schusterstädtern längst vergessen. Im Heimspiel gegen die SG HWW brannte die Elf von Trainer Markus Kluger ein wahres Offensivfeuerwerk ab und setzt sich damit in der Spitzengruppe fest.
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Der TuS Montabaur, der in der Bezirksliga Ost ausgerechnet das erste Spiel beim Aufsteiger Rennerod deutlich verlor, setzt in der Partie gegen die SG Hoher Westerwald Niederroßbach die Serie von fünf Erfolgen mit einem ungefährdeten 7:1 (4:0)-Sieg fort und etabliert sich damit fest in der Spitzengruppe der Tabelle.