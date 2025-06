Der SV Windhagen hat das erste Spiel der Aufstiegsrunde zur Bezirksliga Ost gegen den TuS Niederahr dank eines späten Treffers von Christopher Alt mit 2:1 (1:1) gewonnen. „Die Erleichterung ist da“, atmete der Windhagener Trainer Enes Özbek auf. „Wir haben verdient gewonnen und einen wichtigen Schritt gemacht, durch sind wir aber noch lange nicht.“

„Ich habe drei Umstellungen vorgenommen, die sofort gefruchtet haben.“

Enes Özbek, Trainer SV Windhagen

Vor 300 Zuschauern übernahm der gastgebende Vizemeister der Kreisliga A2 gegen den Dritten der A3 von Beginn an das Kommando, tat sich aber schwer gegen die gut organisierte Abwehr der Niederahrer. „Wir wollten defensiv kompakt stehen, das haben wir sehr gut gemacht. In der ersten Halbzeit hatten wir immer wieder gute Umschaltmomente, die uns schon unter unserem ehemaligen Trainer Markus Lehmler ausgezeichnet haben“, sagte der Niederahrer Spielertrainer Jonas Pörtner. Einer dieser Umschaltmomente brachte in der 18. Minute die Führung, als Pörtner seinen Sturmpartner Noah Kachler bediente und dieser ins kurze Eck traf.

Windhagen wirkte geschockt und wurde in seinen Aktionen immer unsauberer. Özbek reagierte noch vor der Pause und bewies ein glückliches Händchen. „Ich habe drei Umstellungen vorgenommen, die sofort gefruchtet haben“, war er erleichtert. Mit Jan Hilbers erzielte einer der drei Akteure, die sich auf anderen Positionen wiederfanden, unmittelbar vor der Halbzeitpause den Ausgleich.

Nach der Pause ist der TuS zu harmlos

Die Gastgeber starteten mit viel Schwung in den zweiten Durchgang und kamen immer wieder mit Tempo über die Außenbahnen zu gefährlichen Aktionen. Die beste Chance vergab Dongyeon Yoo in der 48. Minute. Der quirlige Offensivakteur war der auffälligste Spieler auf dem Platz, mitunter allerdings etwas zu verspielt. Auch Trainer Özbek sah die beste Phase seines Teams: „In der ersten Viertelstunde der zweiten Halbzeit hätten wir die Partie entscheiden müssen. So blieb es spannend. Dennoch ein großes Kompliment an meine Jungs, die nach dem bitteren Erlebnis am letzten Spieltag gegen Puderbach so geduldig geblieben sind.“

i Der TuS Niederahr (in Grün Torschütze Noah Kachler) muss nach der knappen Niederlage in Windhagen nun das Heimspiel gegen den VfB Wissen II gewinnen, um seine Aufstiegschance zu wahren. Heinz-Werner Lamberz

Niederahr konnte offensiv in der zweiten Hälfte kaum noch Akzente setzen. Bei den wenigen vielversprechenden Kontern kam der letzte Ball nicht an, was Spielertrainer Jonas Pörtner bemängelte: „Uns haben die Offensivmomente gefehlt. Man hat am Ende einer langen Saison gemerkt, dass die Kräfte einfach nicht mehr da waren.“ Windhagen erarbeitete sich immer wieder gute Chancen durch Hilbers (59.), Yoo (78.) oder einen Kopfball von Alexande Alt, der auf die Latte tropfte (80.). Die zündenden Ideen fehlten jedoch ohne den gesperrten Spielmacher Can Sülzen.

Wir schütteln uns jetzt kurz und wollen unser letztes Heimspiel der Saison gewinnen. Dann schauen wir mal, ob wir mit drei Punkten vielleicht noch eine Chance als bester Zweiter der drei Aufstiegsrunden haben.“

Jonas Pörtner, Spielertrainer TuS Niederahr

„Er ist unser Dreh- und Angelpunkt“, vermisste Özbek seinen besten Torjäger schmerzlich. Verlassen konnte sich der SVW-Coach hingegen auf sein glückliches Händchen, denn in der 90. Minute stand der eingewechselte Christopher Alt goldrichtig und erzielte den umjubelten Siegtreffer. In der Nachspielzeit verpasste der ebenfalls eingewechselte Volker Berghoff das 3:1, als er frei vor dem Tor zu lange zögerte. Im anschließenden obligatorischen Elfmeterschießen parierte Windhagens Keeper Philipp Nüsse zwei Mal und ermöglichte seinem Team somit den 4:2-Erfolg.

Für Niederahr geht es am Samstag um 17 Uhr nun zu Hause gegen den VfB Wissen II weiter. „Schade, den Punkt hätten wir gerne mitgenommen. Aber es ist noch nicht vorbei. Wir schütteln uns jetzt kurz und wollen unser letztes Heimspiel der Saison gewinnen. Dann schauen wir mal, ob wir mit drei Punkten vielleicht noch eine Chance als bester Zweiter der drei Aufstiegsrunden haben“, gab sich Pörtner kämpferisch und gab eine Prognose ab: „Windhagen wird Erster in dieser Runde. Die Mannschaft war echt gut, auch wenn ich sie nicht so überragend fand, wie sie überall gehyped wurde.“

SV Windhagen - TuS Niederahr 2:1 (1:1)

SV Windhagen: Nüsse – Kandemir, A. Alt, Morina (90.+3 S. Alt), Heßler (78. Jansen), Hilbers, Yoo (82. Hoxhaj), Busch (68. C. Alt), Salz, Bayraktar, Dagdelen (65. Berghoff).

TuS Niederahr: Schwickert – Eulberg (60. Ludwig), Schulte, Zimmermann, Schröder, Kohlhaas, Wetzlar (85. Hanke), Pörtner (85. Schmidt), Kachler, Schlag (75. Schlag), Fein.

Schiedsrichter: Manuel Mück (Koblenz).

Zuschauer: 300.

Tore: 0:1 Noah Kachler (18.), 1:1 Jan Hilbers (45.), 2:1 Christopher Alt (90.).