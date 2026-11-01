Windhagen - Niederroßbach 1:1 Özbek legt an Halloween die Freigeister an die Kette Stefan Nink 01.11.2026, 19:01 Uhr

i Heißer Tanz an Halloween: Der SV Windhagen (in Weiß) und die SG HWW Niederroßbach schenkten sich nicht. Der eine Punkte, den beide Seiten für ihr engagiertes Spiel bekamen, hilft aber nur bedingt weiter. Heinz-Werner Lamberz

1:1 trennten sich in der Bezirksliga Ost der SV Windhagen und die SG Niederroßbach/Basalt – ein Resultat, das keinem der beiden Teams so recht weiter hilft. Die Gäste vom Hohen Westerwald blieben immerhin zum fünften Mal in Serie ungeschlagen.

Enes Özbek hatte genug von vielen zu Gegentreffern führenden Leichtsinnsfehlern in der Defensive seines SV Windhagen. Daher stellte er das System auf ein recht unkonventionell anmutendes 4:2:4 mit extrem hohem Pressing um. Nach zwei vorangegangenen Heimsiegen reichte es diesmal trotz „stark veränderter Ausrichtung mit verteidigender Viererkette“ zwar nur zu einem 1:1 (1:1) gegen die im Aufwind befindliche SG HWW Niederroßbach/Basalt, aber Özbek ...







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