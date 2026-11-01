Windhagen - Niederroßbach 1:1
Özbek legt an Halloween die Freigeister an die Kette
Heißer Tanz an Halloween: Der SV Windhagen (in Weiß) und die SG HWW Niederroßbach schenkten sich nicht. Der eine Punkte, den bei
Heißer Tanz an Halloween: Der SV Windhagen (in Weiß) und die SG HWW Niederroßbach schenkten sich nicht. Der eine Punkte, den beide Seiten für ihr engagiertes Spiel bekamen, hilft aber nur bedingt weiter.
Heinz-Werner Lamberz

1:1 trennten sich in der Bezirksliga Ost der SV Windhagen und die SG Niederroßbach/Basalt – ein Resultat, das keinem der beiden Teams so recht weiter hilft. Die Gäste vom Hohen Westerwald blieben immerhin zum fünften Mal in Serie ungeschlagen.

Lesezeit 2 Minuten
Enes Özbek hatte genug von vielen zu Gegentreffern führenden Leichtsinnsfehlern in der Defensive seines SV Windhagen. Daher stellte er das System auf ein recht unkonventionell anmutendes 4:2:4 mit extrem hohem Pressing um. Nach zwei vorangegangenen Heimsiegen reichte es diesmal trotz „stark veränderter Ausrichtung mit verteidigender Viererkette“ zwar nur zu einem 1:1 (1:1) gegen die im Aufwind befindliche SG HWW Niederroßbach/Basalt, aber Özbek ...
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