Kommt jetzt Bewegung ins Schneckenrennen am Tabellenende der Bezirksliga Ost? Im zehnten Anlauf ist bei Schlusslicht Müschenbach der Knoten geplatzt, was Windhagens Sorgen vergrößert. „Mental nicht bezirksligatauglich“, urteilte SV-Coach Enes Özbek.
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Die SG Müschenbach/Hachenburg hat in der Fußball-Bezirksliga Ost am zehnten Spieltag den ersten Sieg eingefahren und damit das erhoffte Lebenszeichen im Abstiegskampf gesendet. Im absoluten Kellerduell gegen den Tabellenvorletzten SV Windhagen setzte sich die Gerhardt-Elf am Ende mit 1:0 (0:0) durch und verkürzte den Rückstand auf die Gäste auf einen Punkt, hat aber nach wie vor sieben Zähler Rückstand auf das rettende Ufer.