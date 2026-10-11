Lebenszeichen gegen Windhagen Oettgen bricht Müschenbachs Bann im zehnten Anlauf Jens Kötting 11.10.2026, 20:59 Uhr

i Der Mann des Tages bei der SG Müschenbach: Routinier Gerrit Oettgen (links) markuerte das Goldene Tor gegen den SV Windhagen (rechts Miguel Salz). Horst Wengenroth

Kommt jetzt Bewegung ins Schneckenrennen am Tabellenende der Bezirksliga Ost? Im zehnten Anlauf ist bei Schlusslicht Müschenbach der Knoten geplatzt, was Windhagens Sorgen vergrößert. „Mental nicht bezirksligatauglich“, urteilte SV-Coach Enes Özbek.

Die SG Müschenbach/Hachenburg hat in der Fußball-Bezirksliga Ost am zehnten Spieltag den ersten Sieg eingefahren und damit das erhoffte Lebenszeichen im Abstiegskampf gesendet. Im absoluten Kellerduell gegen den Tabellenvorletzten SV Windhagen setzte sich die Gerhardt-Elf am Ende mit 1:0 (0:0) durch und verkürzte den Rückstand auf die Gäste auf einen Punkt, hat aber nach wie vor sieben Zähler Rückstand auf das rettende Ufer.







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