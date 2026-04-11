Zwei Standards und ein sehr gut aufgelegter Sebastian Rosbach halfen der SG Malberg, den Widerstand des FC Kosova Montabaur zu brechen. So träumen die Gäste weiter vom Aufstieg, während die Gastgeber um den Verbleib in der Bezirksliga Ost kämpfen.
Lesezeit 2 Minuten
Der 24. Spieltag in der Bezirksliga Ost wurde mit der Partie des FC Kosova Montabaur gegen die SG Malberg eröffnet. Vor 100 Zuschauern behaupteten sich die favorisierten Gäste, gewannen 4:0 (1:0) und legten damit den Grundstein für die Fortsetzung des Kopf-an-Kopf-Rennens mit der SG 06 Betzdorf.