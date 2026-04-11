Frühes Rot bei Malbergs Sieg Nimmermüder Rosbach bricht Widerstand des FC Kosova Helmut Rosbach 11.04.2026, 10:58 Uhr

i Sebastian Rosbach (rotes Trikot), der in dieser Szene Izet Rexhepi (rechts) und Kosova-Kapitän Rilind Rama (links) entwischt, brachte die SG Malberg nach knapp einer halben Stunde in Führung und setzte später mit seinem zweiten Treffer auch den Schlusspunkt. Für Rexhepi und Rama war die Partie frühzeitig beendet. Marco Rosbach

Zwei Standards und ein sehr gut aufgelegter Sebastian Rosbach halfen der SG Malberg, den Widerstand des FC Kosova Montabaur zu brechen. So träumen die Gäste weiter vom Aufstieg, während die Gastgeber um den Verbleib in der Bezirksliga Ost kämpfen.

Der 24. Spieltag in der Bezirksliga Ost wurde mit der Partie des FC Kosova Montabaur gegen die SG Malberg eröffnet. Vor 100 Zuschauern behaupteten sich die favorisierten Gäste, gewannen 4:0 (1:0) und legten damit den Grundstein für die Fortsetzung des Kopf-an-Kopf-Rennens mit der SG 06 Betzdorf.







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