André Theis und viele Neue Niederroßbachs neuer Trainer lässt Kontakte spielen Rolf Schulze 04.08.2026, 07:25 Uhr

i Die Mannschaft der SG Hoher Westerwald Niederroßbach, hinten von links: Lasse Theis, Mika Zerfas, Tim Christian, Peter Ferger, Lukas Blech, Benny Walkenbach, Noah Maxaner; Mitte von links: André Theis (Trainer), Jeremi Künkler (Co-Trainer), Paul Rübsamen, Tom Gros, Merabi Tsukhishvili, Luca Reichmann, Fabian Thomaser, David Quandel, Kevin Mahall (Sportlicher Leiter), Ralf Heupel (Tortwarttrainer); vorne von links: Henri Heibel, Finn Schneider, Jonas Giehl, Mika Klink, Jan Kiefer, Philipp Röder, Theo Becker, Andrei Moise. Es fehlen: Maximilian Stähler, Tylor Knopp. Horst Wengenroth. Photo: (c) Horst Wengenroth 2026

Als Tabellenvierter gingen die Niederroßbacher Fußballer in der vergangenen Saison über den Zielstrich. Eine Position, die der neue Trainer André Theis wohl auch unterschreiben würde. Denn es gilt viele neue Spieler zu integrieren.

Nach der Fusion mit der SG Basalt Fehl-Ritzhausen geht der FC Borussia Niederroßbach unter dem neuen Namen SG Hoher Westerwald Niederroßbach in der Bezirksliga Ost an den Start. Es hat sich einiges getan an der Hessenstraße. Nicht nur im Kader gab es reichlich Bewegung.







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