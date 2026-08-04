Als Tabellenvierter gingen die Niederroßbacher Fußballer in der vergangenen Saison über den Zielstrich. Eine Position, die der neue Trainer André Theis wohl auch unterschreiben würde. Denn es gilt viele neue Spieler zu integrieren.
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Nach der Fusion mit der SG Basalt Fehl-Ritzhausen geht der FC Borussia Niederroßbach unter dem neuen Namen SG Hoher Westerwald Niederroßbach in der Bezirksliga Ost an den Start. Es hat sich einiges getan an der Hessenstraße. Nicht nur im Kader gab es reichlich Bewegung.