Trainer zollt Spielern Respekt Niederroßbachs Kilic wünscht sich einen finalen Sieg Moritz Hannappel 21.05.2026, 16:00 Uhr

i Ein letztes Mal wird Metin Kilic als Trainer die Kommandos an seine Spieler des FC Borussia Niederroßbach geben. Nach dem Spiel am Samstag ist für den 54-Jährigen Schluss. Andreas Hergenhahn. Andreas Hergenhahn Andreas Hergenhahn

Da es im letzten Spiel um nichts mehr geht, nutzt der scheidende Trainer aus Elz die Möglichkeit, um sich bei seinen Spielern für eine kräftezehrende Saison zu bedanken. Abschenken will er das finale Spiel auf keinen Fall.

„Ich habe es geschafft und freue mich jetzt auf die fußballfreie Zeit und andere schöne Dinge im Leben“, hallt in den Worten des scheidenden Trainers Metin Kilic ein wenig Wehmut mit. Am Samstag, 17.30 Uhr, tritt der in Elz lebende Trainer das letzte Mal mit seinem FC Borussia Niederroßbach bei der SG 06 Betzdorf an.







Artikel teilen

Artikel teilen