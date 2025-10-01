In der Bezirksliga Ost kommt es auch am neunten Spieltag zu brisanten Duellen. Der Spieltag, der erst Ende des Monats abgeschlossen wird, beginnt am Mittwoch, zieht sich über den Donnerstag hin bis zu den letzten Partien am Samstag und Sonntag.
An nicht weniger als fünf unterschiedlichen Tagen geht der neunte Spieltag in der Bezirksliga Ost über die Bühne. Nach dem Auftakt mit dem Kellerduell zwischen den SF Höhr-Grenzhausen und der SG Ahrbach am Mittwochabend geht es am Donnerstag weiter mit der Partie zwischen dem FC Niederroßbach und der SG Hundsangen, ehe das Gros der Spiele am Samstag und Sonntag folgt.