Müschenbach mit neuem Mut Niederroßbachs Heimbilanz ist Hundsangen Warnung genug Jona Heck

Stefan Nink

Marco Rosbach 01.10.2025, 14:26 Uhr

i Während der FC Borussia Niederroßbach (orangefarbene Trikots) bereits am Donnerstagabend zu Hause gegen die SG Hundsangen gefordert ist, geht es für den FC Kosova Montabaur (weiße Trikots) am Samstag zur SG Malberg. Marco Rosbach

In der Bezirksliga Ost kommt es auch am neunten Spieltag zu brisanten Duellen. Der Spieltag, der erst Ende des Monats abgeschlossen wird, beginnt am Mittwoch, zieht sich über den Donnerstag hin bis zu den letzten Partien am Samstag und Sonntag.

An nicht weniger als fünf unterschiedlichen Tagen geht der neunte Spieltag in der Bezirksliga Ost über die Bühne. Nach dem Auftakt mit dem Kellerduell zwischen den SF Höhr-Grenzhausen und der SG Ahrbach am Mittwochabend geht es am Donnerstag weiter mit der Partie zwischen dem FC Niederroßbach und der SG Hundsangen, ehe das Gros der Spiele am Samstag und Sonntag folgt.







Artikel teilen

Artikel teilen