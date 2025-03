Durch einen späten Ausgleichstreffer durch den zur Halbzeitpause eingewechselten Mladen Petrovic durfte sich die fünftplatzierte SG Berod-Wahlrod/Lautzert-Oberdreis in der Fußball-Bezirksliga-Ost-Begegnung gegen den oberen Tabellennachbarn, den FC Hoher Westerwald Niederroßbach, doch noch über einen Punkt freuen. 1:1 (0:1) stand es am Ende in einem Spiel, in dem die Gäste über 70 Minuten die gefährlichere Mannschaft war, mit ihrem Führungstreffer aber die Hausherren aufweckte und sich am Ende gar mit dem Punkt noch glücklich schätzen durften.

„Du musst mit 3:0 in die Halbzeit gehen. Bessere Chancen kannst du eigentlich nicht haben.“

Niederroßbachs Trainer Metin Kilic

Dieser Meinung waren beide Trainer nach dem Spiel unisono. „Nach 80 Minuten musst du zwei verlorenen Punkten hinterher trauern“, meinte HWW-Trainer Metin Kilic. Das lag vor allem auch an der schludrigen Chancenverwertung seines FC HWW. „Du musst mit 3:0 in die Halbzeit gehen. Bessere Chancen kannst du eigentlich nicht haben“, so Kilic. Der in Elz lebende Übungsleiter musste mit ansehen, wie zweimal Yakub Sucu und auch Bennet Englisch in aussichtsreicher Position scheiterten. Während Winter-Neuzugang Sucu einmal zu hoch zielte, reagierte Berods Schlussmann Hrvoje Vincek einmal gegen ihn genauso glänzend, wie auch gegen Englisch. „Vince hält uns 70 Minuten lang im Spiel“, wusste Berods Spielertrainer Justin Keeler, wo er sich hinterher zu bedanken hatte.

Die Gastgeber konnten sich nach vorne nicht konsequent durchspielen und sorgten mit ihren Offensivaktionen in Durchgang eins für wenig Sorge bei der HWW-Hintermannschaft. Ein ähnliches Bild sahen die 150 Zuschauer rund um das abermals schwierige Geläuf in Berod auch im zweiten Durchgang. Wieder waren es die Gäste, die gefährlicher in Erscheinung traten. Zunächst verpasste abermals Sucu nach Vorlage von Philipp Röder frei stehend aus fünf Metern, als er den Ball mit seinem Abschluss weit über das Tor jagte. Kapitän Lukas Blech scheiterte zudem vom Elfmeterpunkt mit einem zu ungenau getretenen Foulelfmeter an Vincek (60.). Röder war zuvor regelwidrig durch Berods Jason Friedrich zu Fall gebracht worden.

... und plötzlich kratzt die SG Berod am Sieg

Und doch jubelte der FC HWW nur drei Minuten später. Röder spielte Sucu frei, der auf Alexander Haller zurücklegte. Der spielende Co-Trainer nagelte den Ball humorlos zur Führung in die Maschen. „Mit dem Gegentor werden wir wach“, sah Keeler im Gegentreffer hinterher einen „Hallo-wach-Effekt“ für sein Team. Sein Team drückte, gleich mehrmals verhinderte Kapitän Blech vor der Linie den Ausgleich. Nach einer kurz ausgeführten Ecke von Gordon Wild und Keeler kam schließlich Petrovic vom Strafraum zum Schuss. Sein Abschluss landete – durch etliche Beine im Strafraum fliegend – schließlich im Netz

Und weil Wild und Maximilian Strauch anschließend noch eine aussichtsreiche Möglichkeit liegenließen, „konnten wir am Ende froh sein, den einen Punkt mitzunehmen“, bilanzierte Kilic. „Über das ganze Spiel gesehen war der Punkt sicher nicht verdient, in der Phase am Ende aber schon. Wir hätten sogar auch gewinnen können“, so Keeler.

SG Berod-W./Lautzert-O. – FC HWW Niederroßbach 1:1 (0:0)

Berod-Wahlrod/Lautzert-Oberdreis: Vincek – Friedrich (74. Wardein), Neumann (83. Groß), Keeler, Voigt – Brabender, Brand (80. Brandenburger) – Strauch, Niedergesäß, Römer (46. Petrovic) – Wild.

Niederroßbach: Kiefer – Künkler, Blech, Schoppa, Erol – Englisch (77. Bekteshi), Haller, Walkenbach, Röder – Tanaka, Sucu (82. Rhein).

Schiedsrichter: Adriax Ax (Oberzissen).

Zuschauer: 150

Tore: 0:1 Alexander Haller (62.), 1:1 Mladen Petrovic (86.).

Besonderheit: Berods Torwart Hrvoje Vincek hält einen Foulelfmeter von Niederroßbachs Kapitän Lukas Blech (60.).