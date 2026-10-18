Nach Punkten sind sie nun gleichauf in der Bezirksliga Ost, doch auf dem Platz offenbarte sich ein himmelweiter Unterschied zwischen der SG Niederroßbach und dem SV Türkiyemspor. Sein Team habe „nicht stattgefunden“, haderte der unterlegene Trainer.
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Mit einem überzeugenden 7:1 (3:1)-Sieg gegen den SV Türkiyemspor Ransbach-Baumbach hat die SG Hoher Westerwald Niederroßbach/Basalt die Abstiegszone der Bezirksliga Ost verlassen. Im Vorfeld hatte HWW-Coach André Theis noch ein mulmiges Gefühl angesichts des Ausfalls von Torjäger David Quandel.