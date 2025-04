Zum fünften Mal in Folge blieb die TuS Burgschwalbach in der Bezirksliga Ost ungeschlagen. Zufrieden waren die Gäste nach dem 1:1 in Niederroßbach aber nicht. Beim FC HWW konnten sie nach dem späten Ausgleich besser mit dem Ergebnis leben.

In einem reinen Abnutzungskampf teilten sich der FC HWW Niederroßbach und die TuS Burgschwalbach beim 1:1 (0:1) die Punkte. „Beide Mannschaften traten nicht in Bestbesetzung an. Das hat man dem Spiel angemerkt", beschrieb Walter Reitz, Trainer der TuS Burgschwalbach, die überschaubare fußballerische Qualität des Duells der Bezirksliga Ost.

TuS-Kapitän Lauter trifft aus 25 Metern

Seine Elf ging mutig in die Partie und besaß schon früh durch Simon Biebricher die Möglichkeit zur Führung (2.), die FC-Keeper Jan Kiefer in höchster Not vereitelte. Beim FC HWW waren die kurzfristigen Ausfälle von Alexander Haller (Hexenschuss) und Philipp Röder (umgeknickt) nicht adäquat zu ersetzen. Dennoch besaßen die Hausherren durch Unsicherheiten in der TuS-Abwehr zweimal die Chance, selbst vorzulegen. Nach Motoshi Tanakas Balleroberung fehlte beim Abschluss die Entschlossenheit (12.). Bennet Englischs 16-Meter-Schuss strich am Kasten vorbei (13.).

Des Weiteren konnte sich kein Team entscheidende Vorteile verschaffen. Bei wenig Raumgewinn und unsauberem Passspiel blieben beide Strafräume weitgehend unbesetzt. Erneut war es dann Tanaka, der an Bela Dressler im TuS-Tor nicht vorbeikam (31.). „Kein Zugriff im Mittelfeld“, mahnte Reitz, dessen Elf noch vor der Pause der wichtige Durchbruch gelang. Kapitän Janosch Lauter hatte aus 25 Metern flach zum 0:1 ins lange Eck getroffen (42.). „Halbherzig verteidigt", kommentierte FC-Trainer Metin Kilic die Entstehung, die seine Mannschaft ins Hintertreffen brachte.

HWW-Keeper Kiefer verhindert 0:2

Die Gastgeber waren nun deutlich mehr in der Vorwärtsbewegung. Allerdings waren die Aktionen recht durchsichtig und stellten die vielbeinige Defensive der TuS vor keine großen Probleme. Der verletzungsbedingte Ausfall von Lauter (53.) schwächte die Gäste enorm. Ihr Spiel war bis zum Schluss nur noch auf Konter ausgelegt. Bei einem dieser seltenen Vorstöße verpasste Elias Biebricher, der im Fünfer zum Abschluss gelangte (65.), die Vorentscheidung. Jan Kiefers starker Reflex verhinderte das 0:2.

Mit zunehmender Spieldauer ließen die Gäste dann aber aus dem Halbfeld zu viele Freistöße zu. Niederroßbach hatte inzwischen Innenverteidiger Lukas Blech nach vorne beordert, doch aus dem Spiel heraus wollte einfach nichts gelingen. So fiel der Ausgleich im Anschluss an einen ruhenden Ball. Benny Walkenbach, der schon vor dem Spiel einen eigenen Treffer angekündigt hatte, köpfte die Hereingabe von Niklas Rhein zum 1:1 ein (87.). Der einzige fußballerische Leckerbissen ereignete sich in der 94. Minute. Tim Christian war auf dem linken Flügel durchgebrochen. Seine perfekte Ablage ließ Lukas Blech für den FC ungenutzt verstreichen.

„Der späte Ausgleich war letzten Endes ärgerlich. Obwohl der Gegner die zweite Halbzeit bestimmt hat, war heute mehr drin“, fand Reitz , dessen Burgschwalbacher immerhin zum fünften Mal in Folge unbesiegt blieben. „Das Spiel war verkrampft, und nach dem Rückstand wurden wir nervös. Mit guter Moral haben wir uns dann doch noch mit einem Punkt belohnt“, freute sich Kilic.

FC HWW Niederroßbach - TuS Burgschwalbach 1:1 (0:1)

FC HWW Niederroßbach: Kiefer - Künkler, Schoppa (75. Sucu), Blech, Marquardt (70. Ferger) - Rhein, Walkenbach - Christian - Englisch (63. Bekteshi), Koc (57. Sinanovic), Tanaka.

TuS Burgschwalbach: Dressler - Haas, Schramm, Hassoun, S. Biebricher - Weilnau, Lauter (55. N. Biebricher) - Krugel - Ohlemacher, K. Siekmann (78. Sylla), E. Biebricher (83. Klöppel).

Schiedsrichter: Alexander Mroß (Wolken).

Zuschauer: 60.

Tore: 0:1 Janosch Lauter (42.), 1:1 Benny Walkenbach (87.).