Verletzung überschattet Spiel
Niederroßbach zahlt hohen Preis bei Sieg in Ahrbach
Jeremi Künkler musste beim FC Borussia Niederroßbach im Auswärtsspiel gegen die SG Ahrbach nach 26 Minuten ausgewechselt werden.
Jeremi Künkler musste beim FC Borussia Niederroßbach im Auswärtsspiel gegen die SG Ahrbach nach 26 Minuten ausgewechselt werden. (Archivbild)
Horst Wengenroth

Den Sieg der Niederroßbacher am 22. Spieltag der Fußball-Bezirksliga Ost mussten sie teuer bezahlen. Beim 6:0-Auswärtserfolg in Ahrbach verletzte sich Jeremi Künkler schwer. Die Verletzungssorgen von Trainer Metin Kilic werden immer schwerer.

Lesezeit 2 Minuten
Heiligenroth. Auch nach dem 22. Spieltag bleibt die SG Ahrbach/Heiligenroth/Girod weiter ohne einen Saisonsieg und ziert, deutlich unterlegen bei dem 0:6 (0:5) gegen den FC Borussia Niederroßbach abgeschlagen das Tabellenende der Bezirksliga Ost.

Ressort und Schlagwörter

Bezirksliga OstSport

Top-News aus dem Sport