Verletzung überschattet Spiel Niederroßbach zahlt hohen Preis bei Sieg in Ahrbach Klaus Sackenheim 30.03.2026, 11:15 Uhr

i Jeremi Künkler musste beim FC Borussia Niederroßbach im Auswärtsspiel gegen die SG Ahrbach nach 26 Minuten ausgewechselt werden. (Archivbild) Horst Wengenroth

Den Sieg der Niederroßbacher am 22. Spieltag der Fußball-Bezirksliga Ost mussten sie teuer bezahlen. Beim 6:0-Auswärtserfolg in Ahrbach verletzte sich Jeremi Künkler schwer. Die Verletzungssorgen von Trainer Metin Kilic werden immer schwerer.

Heiligenroth. Auch nach dem 22. Spieltag bleibt die SG Ahrbach/Heiligenroth/Girod weiter ohne einen Saisonsieg und ziert, deutlich unterlegen bei dem 0:6 (0:5) gegen den FC Borussia Niederroßbach abgeschlagen das Tabellenende der Bezirksliga Ost.







Artikel teilen

Artikel teilen