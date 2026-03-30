Den Sieg der Niederroßbacher am 22. Spieltag der Fußball-Bezirksliga Ost mussten sie teuer bezahlen. Beim 6:0-Auswärtserfolg in Ahrbach verletzte sich Jeremi Künkler schwer. Die Verletzungssorgen von Trainer Metin Kilic werden immer schwerer.
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Heiligenroth. Auch nach dem 22. Spieltag bleibt die SG Ahrbach/Heiligenroth/Girod weiter ohne einen Saisonsieg und ziert, deutlich unterlegen bei dem 0:6 (0:5) gegen den FC Borussia Niederroßbach abgeschlagen das Tabellenende der Bezirksliga Ost.