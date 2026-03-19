Dass das Spiel am Samstagabend so deutlich wird wie das Hinspiel, ist nicht unbedingt zu erwarten. Die Vorzeichen könnten für die Gastgeber aber besser sein. Aber auch die Gäste sind gewarnt. Zu Hause will der Dritte dem Zweiten die Stirn bieten.
Lesezeit 2 Minuten
Auch wenn am Samstag, 18 Uhr, auf dem Papier das Spitzenspiel zwischen dem Dritten und dem Zweiten der Bezirksliga-Ost-Tabelle ansteht, ist für Trainer Metin Kilic der Unterschied zwischen seinem FC Borussia Niederroßbach und der SG Malberg/Elkenroth/Rosenheim/Kausen „aktuell deutlich“.