Kilic-Elf empfängt Malberg Niederroßbach will Topspiel wie ein Pokalspiel angehen Moritz Hannappel 19.03.2026, 10:24 Uhr

i Justin Nagel (in Rot), der Niederroßbachs Trainer Metin Kilic aus gemeinsamen Zeiten bei den Eisbachtaler Sportfreunden kennt, erzielte im Hinspiel vier Treffer. Luca Reichmann (vorne in Grau) und der FC Borussia Niederroßbach wollen alles daran setzen, ihre Chancen im Heimspiel zu nutzen. Jürgen Augst/byJogi

Dass das Spiel am Samstagabend so deutlich wird wie das Hinspiel, ist nicht unbedingt zu erwarten. Die Vorzeichen könnten für die Gastgeber aber besser sein. Aber auch die Gäste sind gewarnt. Zu Hause will der Dritte dem Zweiten die Stirn bieten.

Auch wenn am Samstag, 18 Uhr, auf dem Papier das Spitzenspiel zwischen dem Dritten und dem Zweiten der Bezirksliga-Ost-Tabelle ansteht, ist für Trainer Metin Kilic der Unterschied zwischen seinem FC Borussia Niederroßbach und der SG Malberg/Elkenroth/Rosenheim/Kausen „aktuell deutlich“.







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