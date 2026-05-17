Sieg bei Metin Kilics Abschied Niederroßbach verteidigt Platz vier vor TuS Montabaur Rolf Schulze 17.05.2026, 14:54 Uhr

i Zwei Treffer von Pascal Lind (am Ball, hier verfolgt von Veysel Altuntas) waren für den TuS Montabaur zu wenig, um Zählbares aus Niederroßbacher mitzunehmen. Horst Wengenroth. Photo: (c) Horst Wengenroth 2026

Die Chance, sich noch auf Platz fünf zu verbessern, konnte der TuS Montabaur nicht nutzen. Im Verfolgerduell beim FC Niederroßbach stimmte zwar die Leistung, aber nicht das Ergebnis. Bei den Gastgebern standen die Zeichen auf Abschied.

Im Verfolgerduell der Bezirksliga Ost verteidigte der FC Borussia Niederroßbach durch einen knappen 3:2 (2:1)- Heimsieg gegen den TuS Montabaur seinen vierten Tabellenplatz. Nach der Verabschiedung von FC-Trainer Metin Kilic, dem spielenden Co-Trainer Alexander Haller und den Spielern Malte Schoppa und Veysel Altuntas waren die Einheimischen sofort drin in der Partie.







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