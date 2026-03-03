Zwei Spiele in Bezirksliga Ost
Niederroßbach und Kosova wollen Boden gutmachen
Nach dem 2:5 gegen Spitzenreiter Betzdorf steht für den FC Kosova (in Weiß) das zweite Flutlichtspiel auf dem Plan. Zu Gast ist am Mittwochabend die TuS Burgschwalbach.
Marco Rosbach

Die Zahl der Nachholspiele in der Bezirksliga Ost ist in diesem Winter überschaubar. Am Mittwoch geht es auf zwei Plätzen um Punkte, die schon im alten Jahr vergeben werden sollten. Danach ist die Tabelle glatt – könnte aber Veränderungen aufweisen.

Kaum ist in der Fußball-Bezirksliga Ost der erste komplette Spieltag des Jahres über die Bühne gebracht, stehen schon die nächsten beiden Nachholspiele an. Doch damit hat es sich dann mit den „Altlasten“ aus 2025. Wenn am Mittwochabend die Partien FC Borussia Niederroßbach – SG Westerburg/Gemünden/Willmenrod (19.

