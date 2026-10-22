Wem gelingt der Sprung nach oben? Niederroßbach und Höhr-Grenzhausen bilden gemeinsam mit dem SV Türkiyemspor das Zwölf-Punkte-Trio am Rande der Abstiegszone. Beide müssen gewinnen, spüren entsprechend Druck – und zeigen viel Respekt vor dem anderen.
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Mehr als ein Drittel der Runde ist gespielt, doch die Tabelle der Bezirksliga Ost hält immer noch Überraschungen parat. Dazu gehört auch die Platzierung der SG HWW Niederroßbach/Basalt, die durch den jüngsten 7:1-Sieg gegen den SV Türkiyemspor zwar die Abstiegsplätze verlassen konnte, als Tabellenzwölfter aber immer noch hinter den Erwartungen zurückbleibt.