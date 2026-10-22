Wer schwimmt sich frei? Niederroßbach und Höhr-Grenzhausen stehen unter Druck Marco Rosbach 22.10.2026, 12:42 Uhr

i Philipp Röder (links, hier im Zweikampf mit dem Ex-Niederroßbacher Yakub Sucu) beseitigte beim 7:1 gegen den SV Türkiyempsor mit seinem Doppelpack zu Beginn der zweiten Halbzeit die letzten Zweifel am Heimsieg der SG HWW. Jetzt soll gegen Höhr-Grenzhausen nachgelegt werden. Horst Wengenroth

Wem gelingt der Sprung nach oben? Niederroßbach und Höhr-Grenzhausen bilden gemeinsam mit dem SV Türkiyemspor das Zwölf-Punkte-Trio am Rande der Abstiegszone. Beide müssen gewinnen, spüren entsprechend Druck – und zeigen viel Respekt vor dem anderen.

Mehr als ein Drittel der Runde ist gespielt, doch die Tabelle der Bezirksliga Ost hält immer noch Überraschungen parat. Dazu gehört auch die Platzierung der SG HWW Niederroßbach/Basalt, die durch den jüngsten 7:1-Sieg gegen den SV Türkiyemspor zwar die Abstiegsplätze verlassen konnte, als Tabellenzwölfter aber immer noch hinter den Erwartungen zurückbleibt.







Artikel teilen

Artikel teilen