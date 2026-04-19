Lautzert nach Römer-Rot besser Niederroßbach übersteht heikle Phase in Überzahl Marco Rosbach 19.04.2026, 12:09 Uhr

i Für Lautzerts Colin Römer (rechts, hier im Laufduell mit dem Niederroßbacher 1:0-Torschützen Bennet Englisch) war das Spiel schon vor der Pause beendet. Sein Team fing den Verlust allerdings gut auf. Horst Wengenroth. Photo: (c) Horst Wengenroth 2026

Die Rote Karte für Routinier Colin Römer wurde für die SG Lautzert zum Wendepunkt – allerdings nicht so, wie man es erwarten könnte. Der Bezirksligist agierte in Niederroßbach zu zehnt besser, musste sich aber trotzdem klar geschlagen geben.

Wenn eine Mannschaft schon in der ersten Halbzeit in Unterzahl gerät und am Ende deutlich verliert, stellt sich natürlich die Frage, ob der Platzverweis wohl die spielentscheidende Situation war. Lukas Haubrich, Trainer der SG Lautzert-Oberdreis/Berod-Wahlrod, fand nach der 0:5 (0:2)-Pleite seines Teams beim FC Borussia Niederroßbach eine klare Antwort.







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