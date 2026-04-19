Die Rote Karte für Routinier Colin Römer wurde für die SG Lautzert zum Wendepunkt – allerdings nicht so, wie man es erwarten könnte. Der Bezirksligist agierte in Niederroßbach zu zehnt besser, musste sich aber trotzdem klar geschlagen geben.
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Wenn eine Mannschaft schon in der ersten Halbzeit in Unterzahl gerät und am Ende deutlich verliert, stellt sich natürlich die Frage, ob der Platzverweis wohl die spielentscheidende Situation war. Lukas Haubrich, Trainer der SG Lautzert-Oberdreis/Berod-Wahlrod, fand nach der 0:5 (0:2)-Pleite seines Teams beim FC Borussia Niederroßbach eine klare Antwort.