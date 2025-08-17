Nach einem guten Start mit frühem Doppelschlag für die Borussia bewies der Aufsteiger Moral und brachte das Spiel fast zum Kippen. Am Ende machte das Offensivspiel der Kilic-Elf den Unterschied.

Der FC Borussia Niederroßbach hat nach dem verkorksten Saisonstart in der Fußball-Bezirksliga Ost eine Reaktion gezeigt. Der 6:3 (2:1)-Heimsieg gegen den SV Windhagen klingt deutlich, dabei konnten sich die Schützlinge von Trainer Metin Kilic erst in den letzten 20 Minuten in einer packenden Begegnung entscheidend absetzen.

Die Gastgeber rissen mit aggressivem Anlaufen gegen den Ball Lücken in die verwundbare Defensive des Neulings aus Windhagen. Philipp Röder hatte die SV-Abwehr nach einem langen Ball zum 1:0 überlaufen (7.). Eine flüssige Kombination schloss David Quandel zum 2:0 ab (18.). Eine knappe halbe Stunde suchten die Gäste nach Orientierung. Bis dahin liefen die Aktionen zu unpräzise. Auch mangelte es an Tempo in Reihen des urlaubenden Trainers Enes Özbek. Dessen Stellvertreter Christian Fuchs sah dann bei nachlassender Intensität des Gegners, wie seine Elf fortan ihre spielerischen Fähigkeiten stärker zum Ausdruck brachte.

Sülzen trifft zweimal vom Punkt

Der auffällige Can Sülzen sorgte mit einem verwandelten Foulelfmeter zum 2:1 (38.) für einen weiteren Schub. Die Partie verlief nun völlig ebenbürtig. Die Gäste kehrten sogar schwungvoller aus der Kabine zurück. Unglücksrabe Mirza Sinanovic beim FC verursachte auch den zweiten Strafstoß (52.), den erneut Sülzen zum Ausgleich verwandelte. In dieser hart umkämpften Phase hatte dann Yacub Sucu mit dem 3:2 die passende Antwort (55.) für die Einheimischen. Es folgte der große Auftritt des eingewechselten Stürmers Theo Becker. Gerade mal sechs Minuten auf dem Spielfeld, sorgte Niederroßbachs Neuzugang von der SG Nord mit einem Doppelschlag (70., 72.) zum 5:2 für die Vorentscheidung.

i Drei Treffer, davon zwei Strafstoßtore, waren nicht genug: Dreierpacker Can Sülzen ließ Aufsteiger SV Windhagen kurzzeitig hoffen, doch am Ende setzten sich die offensivfreudigen Gastgeber aus Niederroßbach (in Hellblau und Tprwart Jan Kiefer in Rot) mit 6:3 durch. Horst Wengenroth. Photo: (c) Horst Wengenroth 2025

Die Gäste bewiesen eine gute Moral und ließen sich nicht entmutigen. Sülzens dritter Treffer (82.) zum 5:3 war am Ende jedoch zu wenig für den Aufsteiger, der dennoch spielerisch überzeugte. Mit einem weiteren Jokertor machte Bennet Englisch das halbe Dutzend voll für den FC (90.+5), der eindrucksvoll in die Erfolgsspur zurückfand. Entscheidend für den klaren Sieg war die Harmonie in der Offensive. Bei den Torerfolgen wurde stets der besser postierte Mitspieler gesucht und gefunden. Zudem zeigte der Sieger gegenüber des schwachen Auftritts zum Rundenbeginn in Westerburg ein anderes Gesicht.

„Nach dem Anschluss wurden wir gegen einen technisch starken Aufsteiger nervös. Hier hätte das Spiel auch kippen können.“

Metin Kilic, Trainer FC Borussia Niederroßbach

„Der Gegner war vor dem Tor konsequenter. Wir haben uns aber nie aufgegeben und gezeigt, dass wir mitspielen können. Das Ergebnis ist nicht unverdient, aber am Ende zu hoch ausgefallen“, sah Windhagens Co-Trainer Christian Fuchs durchaus positive Ansätze. „Wir haben das Spiel kontrolliert und hätten es bei weiteren Chancen schon zur Pause entscheiden können. Nach dem Anschluss wurden wir gegen einen technisch starken Aufsteiger nervös. Hier hätte das Spiel auch kippen können. Die Tore haben wir klug herausgespielt“, lobte Metin Kilic beim FC Borussia die stärkere Präsenz

FCB Niederroßbach – SV Windhagen 6:3 (2:1)

FC Borussia Niederroßbach: Kiefer – Künkler, Sinanovic, Blech (77. Haller), Erol (46. Christian) – Maxaner – Reichmann (66. Becker), Sucu, Theis (69. Schumann), Röder – Quandel (73. Englisch).

SV Windhagen: Nüsse – Kochems, Morina, Salz (34. Jansen) – Kandemir, Sülzen, Hilbers, El Mahdaoui, Bayraktar – Yoo (79. C. Alt), Tekin.

Schiedsrichter: Sebastian Hoppe (Altendiez)

Zuschauer: 80.

Tore: 1:0 Philipp Röder (7.), 2:0 David Quandel (18.), 2:1, 2:2 Can Sülzen (38., Foulelfmeter, 52. Foulelfmeter), 3:2 Yacub Sucu (55.), 4;2, 5:2 Theo Becker (70., 72.), 5:3 Can Sülzen (82.), 6:3 Bennet Englisch (90.+5).