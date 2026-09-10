Respekt ja – aber keine Angst Niederroßbach rechnet sich in Montabaur einiges aus Marco Rosbach 10.09.2026, 19:00 Uhr

i Zuletzt kreuzten sich die Wege der Niederroßbacher (links Lukas Blech), die damals noch unter dem Namen FC Borussia firmierten, und des TuS Montabaur (rechts Qendrim Ahmetaj) am 16. Mai. Damals setzte sich Niederroßbach mit 3:2 durch und revanchierte sich für die 0:3-Hinspielniederlage. Horst Wengenroth

Seinem Ex-Coach Dirk Hannappel konnte André Theis zuletzt mit der SG Niederroßbach Paroli bieten, Punkte gab’s dafür aber nicht. Jetzt folgt direkt die nächste Chance, einen früheren Trainer das Fürchten zu lehren. Ob das in Montabaur gelingt?

Durch seine vier Siege in Serie hat sich der TuS Montabaur nach dem verpatzten Saisonauftakt in Position gebracht. Vor dem Heimspiel gegen die SG Hoher Westerwald Niederroßbach/Basalt (Sa., 17.30 Uhr) lauern die Kreisstädter mit zwölf Punkten hinter dem Spitzenquartett und werden alles dafür unternehmen, den führenden Teams noch dichter auf die Pelle zu rücken.







Artikel teilen

Artikel teilen