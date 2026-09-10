Seinem Ex-Coach Dirk Hannappel konnte André Theis zuletzt mit der SG Niederroßbach Paroli bieten, Punkte gab’s dafür aber nicht. Jetzt folgt direkt die nächste Chance, einen früheren Trainer das Fürchten zu lehren. Ob das in Montabaur gelingt?
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Durch seine vier Siege in Serie hat sich der TuS Montabaur nach dem verpatzten Saisonauftakt in Position gebracht. Vor dem Heimspiel gegen die SG Hoher Westerwald Niederroßbach/Basalt (Sa., 17.30 Uhr) lauern die Kreisstädter mit zwölf Punkten hinter dem Spitzenquartett und werden alles dafür unternehmen, den führenden Teams noch dichter auf die Pelle zu rücken.