Nach dem Abstieg aus der Rheinlandliga haben sich die Niederroßacher Fußballer auf Anhieb wieder in Spitzengruppe der Bezirksliga Ost eingereiht. Jetzt will der bisherige FC HWW auch unter seinem neuen Namen FC Borussia oben mitmischen.

Mit der Meldung einer neuen zweiten Mannschaft gehen die Fußballer in Niederroßbach gleichzeitig mit ihrem früheren Vereinsnamen an den Start. Statt HWW für Hoher Westerwald nennt sich der Verein von der Hessenstraße fortan wieder FC Borussia. Dies ist nicht die einzige Veränderung beim Tabellenfünften der abgelaufenen Saison in der Bezirksliga Ost.

„Vom Menschlichen her sind das alles Top-Jungs, die jederzeit spielen können, ohne dass man gleich Bauchweh bekommt.“

Metin Kilic, Trainer FC Borussia Niederroßbach

Auch sportlich hat der Klub die Zeichen der Zeit erkannt und sich erfolgreich und nachhaltig um talentierten Nachwuchs bemüht. Zwar haben sich beim Ex-Rheinlandligisten sechs Spieler anderweitig orientiert. Trainer Metin Kilic, der für die fachliche Zusammenarbeit mit seinem spielenden Assistenten Alexander Haller lobende Worte findet und in seine dritte Saison in Niederroßbach geht, schwärmt von seinen Neuzugängen.

„Vom Menschlichen her sind das alles Top-Jungs, die jederzeit spielen können, ohne dass man gleich Bauchweh bekommt. Unsere vordere Platzierung in der Abschlusstabelle hat die Suche nach frischem Personal natürlich erleichtert.“

i Zurück in Niederroßbach: David Quandel, der Torjäger, der einst im Rheinlandpokal die Favoriten das Fürchten lehrte. Horst Wengenroth. Photo: (c) Horst Wengenroth 2025

Mit dem 33-jährigen David Quandel vom FV Rennerod kehrt der ehemalige Torjäger zu seinen Wurzeln zurück. Vor allem die magischen Spiele im Rheinlandpokal, als man einst als A-Ligist bis ins Finale stürmte, ist eng mit seinem Namen verbunden. D ie übrigen sieben Neuzugänge sind alles „Frischlinge" rund um die 20 Jahre alt. Luca Reichmann (SG Lasterbach) hat zu Rheinlandligazeiten ebenfalls schon das Niederroßbacher Trikot getragen. Noah Maxaner vom FV Rennerod bringt Erfahrung im Seniorenbereich mit.

Hohes Niveau im Training

Zudem kommt Theo Becker (SG Nord) für den Angriff. Paul Schumann und Lasse Elias Theis (beide vom JFV Wolfstein) wollen sich sportlich weiterentwickeln. Auch auf der Torwartposition hat sich durch die Zugänge Jan Klöckner (SG Westerburg II) und Gianluca Zaccaria (Spvgg EGC Wirges) einiges getan.

„Das Trainingsniveau ist extrem hoch. Auf dem Platz brauchen wir tragende Figuren. Es herrscht eine hohe Akzeptanz und ehrlicher Umgang miteinander. Personell sind wir besser aufgestellt als im Vorjahr, und die Gemeinschaft ist großartig", lobt Kilic die tolle Stimmung in seinen Reihen.

Die Klasse sei stärker einzuschätzen als im Vorjahr, da mit der SG Malberg und der SG Westerburg zwei Gegner aus der Nachbarschaft mit viel Qualität dazugekommen sind. Vorne dürfte es tabellarisch noch enger zugehen. Hier werden neben den beiden genannten Rheinlandliga-Absteigern vor allem die SG 06 Betzdorf und die SG Hundsangen hoch gehandelt.

Ein Versprechen an die Jugend

„Wir befinden uns in einer Umbruchphase. Daher wollen wir die Erwartungen nicht zu hoch schrauben. Ein Platz unter den besten fünf Mannschaften ist aber realistisch. Wir bewegen uns auf technisch gutem Niveau und haben die Qualität in der Kaderbreite gesteigert. Die Erfahrenen müssen die Jüngeren führen. Die Jungen brauchen Spielzeit – und die werden sie auch bekommen", freut sich Kilic auf einen spannenden Konkurrenzkampf, den sein Team auch unter neuem Namen gerne annimmt.

FC Borussia Niederroßbach

Zugänge: Paul Schumann, Lasse Elias Theis (beide JFV Wolfstein), Noah Maxaner, David Quandel (beide FV Rennerod), Luca Reichmann (SG Lasterbach), Gianluca Zaccaria (Spvgg EGC Wirges), Theo Becker (SG Nord), Jan Klöckner (SG Westerburg II); im Winter: Yakub Sucu, Mirza Sinanovic (beide FC Zaza Weilburg), Veysel Altuntas (TuS Frickhofen).

Abgänge: Cem Koc (SG Lautzert-Oberdreis), Alban Bekteshi (FV Rennerod), Lorenz Vincent Marquardt (SG Hundsangen), Niklas Rhein (TuS Montabaur), Ricardo Bartoschek (SG Westerburg), Motoshi Tanaka (SC 1960 Hanau).

Kader, Tor: Jan Kiefer, Jan Klöckner, Gianluca Zaccaria.

Abwehr: Lukas Blech, Mirza Sinanovic, Jeremi Künkler, Noah Maxaner, Peter Ferger, Tim Christian, Malte Schoppa, Tahayasir Erol.

Mittelfeld: Benny Walkenbach, Lasse Elias Theis, Paul Schumann, Bennet Englisch, Luca Reichmann, Philipp Röder, Veysel Altuntas, Alexander Haller, Tjark Benner.

Angriff: David Quandel, Yakub Sucu, Fabian Thomaser, Theo Becker.

Trainer: Metin Kilic, Alexander Haller (Co-Trainer), Ralf Heupel (Torwarttrainer).

Saisonziel: Unter die besten fünf Mannschaften kommen, Integration der jungen Spieler.

Favoriten: SG 06 Betzdorf, SG Hundsangen.