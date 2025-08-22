Es bleibt dabei: Wenn Aufsteiger SG Herschbach und der Vorjahresfünfte FC Borussia Niederroßbach in der Bezirksliga Ost auf dem Platz stehen, sind viele Tore garantiert. Im direkten Duell wurde den Zuschauern ein halbes Dutzend Treffer serviert.

Elf Gegentore nach drei Spielen – hier liegt der Hase im Pfeffer bei der SG Herschbach/Girkenroth/Salz, dem Aufsteiger der Bezirksliga Ost. Vor 200 Zuschauern musste der Neuling am Donnerstagabend trotz engagierter Gegenwehr dem ambitionierten FC Borussia Niederroßbach mit 2:4 (1:2) das Feld überlassen.

„Männer, wir müssen mehr machen. Wir reagieren nur.“

Metin Kilic, Trainer FC Borussia Niederroßbach

Herschbach startete mutig mit drei Angreifern in die Partie und konnte sich vorne wiederholt gut in Szene setzen. Ärgerlich der 0:1-Rückstand für die Hausherren, als ein von Philipp Röder getretener Freistoß aus dem Halbfeld an Freund und Feind vorbei ohne weitere Berührung den Weg ins Tor fand (13.). Die SG steckte den Gegentreffer aber weg, spielte gut mit und witterte ihre Chance.

„Männer, wir müssen mehr machen. Wir reagieren nur“, ahnte FC-Coach Metin Kilic das Unheil. Kaum hatte er seine Mannschaft ermahnt, fiel der Ausgleich. Mirza Sinanovic hatte Jonas Herdering regelwidrig gebremst, Timon Konstantinidis den Elfer sicher verwandelt (26.). Beiderseits häuften sich die Ungenauigkeiten in der Passgebung. Die SG war mit viel Herzblut unterwegs und eroberte die Mehrzahl an zweiten Bällen.

Keeper Kiefer hält Gäste im Spiel

Erst nach einer halben Stunde kamen die Niederroßbacher zu ersten Abschlüssen und erlangten Oberwasser. Luca Reichmann scheiterte an David Horz (32.), Yacub Sucu verfehlte das Tor (37.). Im direkten Gegenzug hielt FC-Schlussmann Jan Kiefer mit einer Glanztat gegen Jonas Herdering seine Farben im Spiel. „Wir hatten sogar die Chance, in Führung zu gehen“, sah Dirk Hannappel seine Mannschaft absolut auf Augenhöhe.

Ein Fehler – und schon lag der Neuling aber wieder hinten. Ein zügiger Umschaltmoment ließ Philipp Röder zum 1:2 unaufhaltsam davonziehen (40.). Zudem köpfte David Quandel nach einem Querschläger im Herschbacher Strafraum an die Latte (45.+2).

Aufsteiger bleibt mit viel Intensität dran

Mit viel Intensität startete der Neuling in Halbzeit zwei und blieb dran. Konnte Kiefer im Niederroßbacher Kasten noch gegen Julian Hannappel (54.) und Jannis Mohr (65.) erfolgreich klären, musste er kurz danach ein zweites Mal hinter sich greifen. Lucas Hellmann hatte per Kopfball auf Flanke von Vincenz Schmidt zum wiederholten Mal einen Rückstand wettgemacht (67.).

Die Gäste behielten einen kühlen Kopf und eroberten unter Mithilfe des Aufsteigers ein drittes Mal die Führung zurück. Noah Maxaner war auf Freistoß Röders den entscheidenden Tick früher am Ball als SG-Keeper Horz (78.). Die Gäste waren erstmals in der Saison mit zwei Sechsern angetreten. Nach Maxaner traf mit Benny Walkenbach auch der zweite Abräumer mit einem Sonntagsschuss zum 2:4 unhaltbar zum Endstand (85.) und ließ mit diesem späten Treffer die letzten Zweifel am Auswärtssieg verstummen.

„Nach vorne war es richtig gut. Hinten machen wir noch zu viele Fehler.“

Dirk Hannappel, Trainer SG Herschbach/Girkenroth/Salz

„Mit der Leistung bin ich absolut zufrieden. Nach vorne war es richtig gut. Hinten machen wir noch zu viele Fehler“, wartet auf Herschbachs Dirk Hannappel im Defensivverhalten noch eine Menge Arbeit. „Mit Cleverness haben wir das Ding noch gebogen und einen dreckigen Sieg eingefahren. Der Gegner hat richtig Gas gegeben. Bei Standards war es immer brenzlig. Die Schwächen des Neulings haben wir aber konsequent genutzt“, klang Metin Kilic beim Sieger nach einem harten Stück Arbeit erleichtert.

SG Herschbach/Girkenroth/Salz – FC Borussia Niederroßbach 2:4 (1:2)

SG Herschbach/Girkenroth/Salz: Horz – Klöckner, Ebenig, Blum (57. Mohr), Quirmbach (79. Wolff) – Blech (61. V. Schmidt), Hellmann, Herdering – Konstantinidis, Hannappel, Niedermowe.

FC Borussia Niederroßbach: Kiefer – Künkler, Sinanovic, Blech, Christian – Maxaner, Walkenbach – Reichmann (70. Theis), Sucu (88. Thomaser), Röder (80. Schumann) – Quandel (61. Becker).

Schiedsrichter: Noah Netten (Lahnstein).

Zuschauer: 200.

Tore: 0:1 Philipp Röder (13.), 1:1 Timon Konstantinidis (26., Foulelfmeter), 1:2 Philipp Röder (40.), 2:2 Lucas Hellmann (67.), 2:3 Noah Maxaner (78.), 2:4 Benny Walkenbach (85.).

Besonderheit: Gelb-Rote Karte gegen Herschbachs Trainer Dirk Hannappel wegen wiederholten Reklamierens (89.).