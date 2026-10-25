Höhrer verschießen Elfmeter Niederroßbach kommt mit einem blauen Auge davon Rolf Schulze 25.10.2026, 09:14 Uhr

i Als Torschützen zum 2:0 und zum 2:1 prägten Niederroßbachs Luca Reichmann (Mitte) und Höhr-Grenzhausens Jaider Cardona Chicaiza (2. von rechts) das Spiel. Im Hintergrund rechts beobachtet Gäste-Trainer Almir Ademi das Laufduell. Horst Wengenroth. Photo: (c) Horst Wengenroth 2026

Ein Doppelschlag kurz vor der Pause kann ein bis dahin torloses Fußballspiel entscheiden. Nicht so in Niederroßbach, wo nicht die gastgebende SG HWW den Schwung mitnahm, sondern nach dem Wechsel die SF Höhr-Grenzhausen aufwachten.

Beim knappen 2:1 (2:0)- Heimsieg gegen die SF Höhr-Grenzhausen kam die SG Hoher Westerwald Niederroßbach/Basalt am zwölften Spieltag der Bezirksliga Ost mit einem blauen Auge davon. Es begann recht verheißungsvoll für die Einheimischen. Nach kluger Kombination blieb Philipp Röder an Höhrs Keeper Kevin Klauer hängen (6.







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