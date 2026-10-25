Ein Doppelschlag kurz vor der Pause kann ein bis dahin torloses Fußballspiel entscheiden. Nicht so in Niederroßbach, wo nicht die gastgebende SG HWW den Schwung mitnahm, sondern nach dem Wechsel die SF Höhr-Grenzhausen aufwachten.
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Beim knappen 2:1 (2:0)- Heimsieg gegen die SF Höhr-Grenzhausen kam die SG Hoher Westerwald Niederroßbach/Basalt am zwölften Spieltag der Bezirksliga Ost mit einem blauen Auge davon. Es begann recht verheißungsvoll für die Einheimischen. Nach kluger Kombination blieb Philipp Röder an Höhrs Keeper Kevin Klauer hängen (6.