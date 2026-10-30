Anschluss dringend gesucht Niederroßbach ist da, wo Windhagen schnellstens hinwill Marco Rosbach 30.10.2026, 11:44 Uhr

i In der vergangenen Saison behauptete sich Niederroßbach (links Lasse Theis) zweimal gegen den SV Windhagen um Kapitän Tahsin Cetin Kandemir. Setzt sich diese Serie am Sonntag fort? Horst Wengenroth. Photo: (c) Horst Wengenroth 2025

Konstanz ist das Zauberwort, wenn der SV Windhagen in der Bezirksliga Ost die SG HWW Niederroßbach empfängt. Während die Gäste im Oktober ungeschlagen blieben, geht es für das Team von Enes Özbek weiter auf und ab. Gelingt jetzt die Wende zum Guten?

Nach vier Niederlagen im September hat der Oktober ein wenig Besserung gebracht für den SV Windhagen. Mit Siegen gegen Horressen und Burgschwalbach hat die Mannschaft von Enes Özbek gezeigt, dass sie sich nicht abfinden will mit dem Schicksal eines Kellerkindes in der Bezirksliga Ost, sondern nach durchwachsenem Start nach oben strebt.







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