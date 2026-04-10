Im Saisonendspurt der Bezirksliga Ost häufen sich die Ausfälle, davon bleiben auch die SG Hundsangen und der FC Niederroßbach nicht verschont. Es gilt, aus der Lage das Beste zu machen. Und positiv zu bleiben, wie SG-Coach Thomas Schäfer fordert.
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Seine Zeit beim FC Borussia Niederroßbach endet nach den sieben noch ausstehenden Spielen in der Bezirksliga Ost, doch Metin Kilic denkt halb im Spaß, halb im Ernst über ein Debüt der besonderen Art nach. Personell bleibe die Lage „sehr angespannt“, sagt der Trainer.