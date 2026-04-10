Vor Duell bei SG Hundsangen Niederroßbach-Coach Kilic denkt über Passantrag nach Marco Rosbach 10.04.2026, 12:25 Uhr

i Auf die Leistungsträger Robin Stahlhofen und Marc Henkes (schwarze Trikots, von links) muss die SG Hundsangen verzichten, wenn sie am Sonntag in Weroth den FC Niederroßbach (links Jeremi Künkler, rechts Luca Reichmann) empfängt. Doch auch die Gäste haben einige Ausfälle zu beklagen. Horst Wengenroth. Photo: (c) Horst Wengenroth 2025

Im Saisonendspurt der Bezirksliga Ost häufen sich die Ausfälle, davon bleiben auch die SG Hundsangen und der FC Niederroßbach nicht verschont. Es gilt, aus der Lage das Beste zu machen. Und positiv zu bleiben, wie SG-Coach Thomas Schäfer fordert.

Seine Zeit beim FC Borussia Niederroßbach endet nach den sieben noch ausstehenden Spielen in der Bezirksliga Ost, doch Metin Kilic denkt halb im Spaß, halb im Ernst über ein Debüt der besonderen Art nach. Personell bleibe die Lage „sehr angespannt“, sagt der Trainer.







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