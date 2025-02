Tests mit Höhen und Tiefen Niedermowe lässt Herschbach in Montabaur jubeln 23.02.2025, 18:00 Uhr

i Tim Niedermowe (links) schoss A-Liga-Spitzenreiter SG Herschbach/Girkenroth/Salz in der Schlussphase zum Testspielsieg beim Bezirksligisten TuS Montabaur (rechts Louis Franz). Andreas Hergenhahn

Die Wintervorbereitung neigt sich langsam dem Ende zu, am zweiten März-Wochenende wird es wieder ernst für die Bezirksligisten. Doch es liegt noch einiges an Arbeit vor den Trainern und ihren Mannschaften, wie die Testspiele am Samstag gezeigt haben.

In zwei Wochen geht es in der Fußball-Bezirksliga Ost wieder um Punkte. Nicht mehr viel Zeit also, um die Trainingsleistung der Wintervorbereitung auch in Testspielen auf den Platz zu bringen. Doch noch ist bei einigen Teams Sand im Getriebe.TuS Montabaur – SG Herschbach/Girkenroth/Salz 3:4 (2:2).

